Após mãe ser barrada, colégio de Anápolis faz pedido contra “roupas curtas, transparentes e decotadas”

Comunicado, que foi enviado aos pais por meio do WhatsApp, levanta questionamentos sobre bom senso e liberdades individuais

Davi Galvão Davi Galvão -
Após mãe ser barrada, colégio de Anápolis faz pedido contra “roupas curtas, transparentes e decotadas”
CEPI Virgínio Santillo, em Anápolis. (Foto: Edição/ Portal 6)

Uma mensagem um tanto curiosa chamou a atenção dos pais de alunos do Colégio Estadual Virgínio Santillo, em Anápolis, que foram lembrados pela gestão da unidade sobre a importância de utilizar roupas adequadas dentro do ambiente escolar.

No texto, a direção do colégio pediu a compreensão de todos “no sentido de que quando necessitarem vir até a escola, venham trajados adequadamente de acordo com o ambiente”.

Explicitando itens que seriam impróprios, a gestão citou “roupas curtas, transparentes e decotadas”.

Leia também

Portal 6 apurou que a “bronca” veio após uma mãe aparecer na unidade para buscar o filho e ser barrada pelo fato da roupa que ela trajava estar muito curta.

A mensagem no grupo foi enviada em setembro, mas voltou a ser comentada pelos pais recentemente.

O pedido também levanta questões importantes com relação ao bom senso de adequar as vestimentas ao meio social, enquanto traz outras reflexões sobre até onde uma escola pode opinar e restringir a entrada de pais por conta de vestimentas. podem interferir na vida pessoal dos pais dos alunos.

A reportagem abriu espaço para a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) comentar o episódio, mas não houve retorno até o momento desta publicação.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias