Após mãe ser barrada, colégio de Anápolis faz pedido contra “roupas curtas, transparentes e decotadas”

Comunicado, que foi enviado aos pais por meio do WhatsApp, levanta questionamentos sobre bom senso e liberdades individuais

Davi Galvão - 12 de outubro de 2025

CEPI Virgínio Santillo, em Anápolis. (Foto: Edição/ Portal 6)

Uma mensagem um tanto curiosa chamou a atenção dos pais de alunos do Colégio Estadual Virgínio Santillo, em Anápolis, que foram lembrados pela gestão da unidade sobre a importância de utilizar roupas adequadas dentro do ambiente escolar.

No texto, a direção do colégio pediu a compreensão de todos “no sentido de que quando necessitarem vir até a escola, venham trajados adequadamente de acordo com o ambiente”.

Explicitando itens que seriam impróprios, a gestão citou “roupas curtas, transparentes e decotadas”.

O Portal 6 apurou que a “bronca” veio após uma mãe aparecer na unidade para buscar o filho e ser barrada pelo fato da roupa que ela trajava estar muito curta.

A mensagem no grupo foi enviada em setembro, mas voltou a ser comentada pelos pais recentemente.

O pedido também levanta questões importantes com relação ao bom senso de adequar as vestimentas ao meio social, enquanto traz outras reflexões sobre até onde uma escola pode opinar e restringir a entrada de pais por conta de vestimentas. podem interferir na vida pessoal dos pais dos alunos.

A reportagem abriu espaço para a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) comentar o episódio, mas não houve retorno até o momento desta publicação.

