Lula chega a Roma para encontro com papa Leão 14 e evento da ONU sobre a fome

Desde o primeiro mandato, iniciado em 2003, essa será a terceira vez que Lula será recebido como presidente por um papa no Vaticano

Folhapress - 12 de outubro de 2025

Presidente Lula. (Foto: Captura via Youtube)

MICHELE OLIVEIRA

ROMA, ITÁLIA (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou na manhã deste domingo (12) em Roma, onde, nesta segunda (13), será recebido pelo papa Leão 14 e participará de eventos na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, o presidente chegou à capital italiana pouco depois das 10h (5h no horário de Brasília) e foi direto para a Embaixada do Brasil, na praça Navona, onde está hospedado.

O primeiro compromisso oficial será a audiência com o papa, marcada para as 8h15 (3h15 em Brasília). Será o primeiro encontro entre os dois desde que o americano Robert Prevost foi eleito, em maio.

Desde o primeiro mandato, iniciado em 2003, essa será a terceira vez que Lula será recebido como presidente por um papa no Vaticano. Antes, esteve com Bento 16, em 2008, e Francisco, em 2023. Como presidente, participou dos funerais de João Paulo 2o, em 2005, e de Francisco, em abril. Na posse de Leão 14, em maio, o Brasil foi representado pelo vice Geraldo Alckmin.

À tarde, Lula estará na sede da FAO, que comemora 80 anos, para a abertura do Fórum Mundial da Alimentação. Está prevista ainda uma reunião sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa do Brasil lançada no G20 do Rio, no ano passado.

Não há previsão de encontros entre o presidente e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. O petista deve voltar na própria segunda ao país.

A comitiva do presidente é formada pelos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).