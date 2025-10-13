Conheça o povoado pertinho de Pirenópolis conhecido pela festa do doce

Se você busca um passeio que misture doce, fé e história bem no interior de Goiás, aqui está o seu destino

Anna Júlia Steckelberg - 13 de outubro de 2025

(Foto: Anna Júlia Steckelberg/Arquivo Pessoal)

Seja qual for o viajante — religioso, curioso ou apaixonado por cultura — é quase impossível passar por Pirenópolis sem querer saber um pouco mais do entorno. E bem pertinho dali, encontra-se um lugar que parece saído de um livro de memórias: o distrito de Lagolândia, palco da célebre “festa do doce”.

Pirenópolis, segundo dados do IBGE, tem cerca de 26.690 habitantes e ocupa uma área de 2.200,369 km². A população exata de Lagolândia, por outro lado, não é amplamente divulgada nos censos mais recentes — alguns registros apontam aproximadamente 500 habitantes vivendo essencialmente da agropecuária. Mesmo assim, nos dias de festa, esse número se multiplica com visitantes vindos de Pirenópolis, de Goiás e de outros cantos para participar da celebração.

O cerne da fama desse povoado gira em torno da Festa do Doce de Lagolândia, que ocorre tradicionalmente entre os dias 10 e 20 de julho, em louvor ao Divino Pai Eterno, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.

Na página oficial de turismo de Pirenópolis consta que o evento ganha esse nome “por causa da grande distribuição de doces no último dia da festa”.

Mas não é apenas uma festa de igreja, é uma celebração comunitária que envolve preparo coletivo, religiosidade, memória e identidade.

De acordo com o Jornal Opção, as festividades incluem novenas, missas, procissões, música, fogueiras, leilões e shows locais.

No ápice, os moradores organizam um grande “banquete de doces”, oferecendo à comunidade e visitantes receitas tradicionais: cocadas, goiabadas, doces cristalizados, bolos e afins, tudo feito artesanalmente com ingredientes locais e compartilhado com generosidade.

A origem desse costume está ligada a Benedita Cipriano Gomes, mais conhecida como Santa Dica de Goiás, figura emblemática da região.

Santa Dica foi líder religioso local que impulsionou o povoado e deixou legado cultural: seu túmulo está situado na praça do povoado, e a memória de seus feitos inspira parte dos rituais da festa.

Para o visitante, a experiência vai além do paladar: caminhar por Lagolândia é perceber ruas calmas, ver antigos casarões, ouvir causos da comunidade e, claro, participar dessa festa que é tanto guia turístico quanto celebração de identidade.

Não raro, o Rio do Peixe — que margeia o distrito — convida ao banho ou à contemplação em meio à natureza do cerrado.

Se você busca um passeio que misture doce, fé e história bem no interior de Goiás, conhecer Lagolândia na semana da Festa do Doce é mergulhar num Brasil que pulsa com raízes.

