Homem é preso após vandalizar unidade de saúde no interior de Goiás

Suspeito foi encontrado pela Polícia Militar a poucas quadras da unidade de saúde

Samuel Leão - 13 de outubro de 2025

Homem vandalizou Unidade Básica de Saúde em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 32 anos, foi preso em Corumbá de Goiás após vandalizar a Unidade Básica de Saúde (UBS) Mário Curado Fleury, do setor 9 de julho, desferindo chutes e quebrando a porta de vidro do estabelecimento. Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança.

O crime ocorreu por volta das 17h do domingo (12), quando o indivíduo foi até a unidade e, sem camisa, chutou e quebrou a porta de entrada.

No vídeo, é possível ver o exato momento que o homem vandaliza o patrimônio público e abandona o local.

Já conhecido pela Polícia Militar (PM), o suspeito foi encontrado a poucas quadras da unidade de saúde.

Ele teria resistido à abordagem, sendo algemado e conduzido para a Central de Flagrantes, onde um auto de prisão em flagrante foi emitido.

O caso foi registrado como dano qualificado e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

