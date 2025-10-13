Revelada identidade de motorista de Anápolis que morreu após grave acidente no Pará

Resgate médico chegou a ser acionado, mas vítima não resistiu aos ferimentos

Davi Galvão - 13 de outubro de 2025

Morte de caminhoneiro comoveu comunidade anapolina. (Foto: Redes Sociais)

Um motorista de caminhão de Anápolis perdeu a vida em um acidente fatal registrado na tarde de domingo (12) na BR-230, a rodovia Transamazônica, nas proximidades de Medicilândia, no sudoeste do Pará.

A vítima é Luiz Antônio Torres Fiuza, de 59 anos, conhecido como “Petão”. Morador do bairro Maracanã, ele trabalhava como motorista em uma distribuidora de frutas e verduras no CEASA de Anápolis.

O motorista conduzia um caminhão pelo km 112 da rodovia quando aconteceu o acidente.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

As circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Nas redes sociais, a comunidade anapolina lamentou a partida do caminhoneiro, escrevendo mensagens de suporte aos entes queridos.

“Triste demais. Misericórdia Deus. Cuide dos caminhoneiros. Nos últimos dias tantos motoristas perderam a vida, aqui em nossa cidade. Uma profissão muito arriscada”, desejou uma.

“Muito triste caboco 100% bão que Deus te receba na graça dele, meus sentimentos a família” escreveu outro.

