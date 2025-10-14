Audiência pública com Ecovias vai discutir duplicação da BR-414 e viaduto da Havan

Para duplicar a BR-414, o prazo dado iria até 2045, enquanto para o viaduto na saída para Brasília a adequação tem como limite o ano de 2030

Samuel Leão - 14 de outubro de 2025

Rubens Otoni (PT) anunciou a realização de uma audiência pública com a Ecovias. (Foto: Samuel Leão/Leandro Souza)

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, realizada nesta terça-feira (14), um participante ilustre atualizou as discussões em torno de pontos críticos do trânsito em rodovias da cidade, em especial na BR-414 e no viaduto Miguel Braga, conhecido como “da Havan”, onde se encontram as BRs 060 e 153.

O deputado federal Rubens Otoni (PT) trouxe a notícia de uma audiência pública marcada já para a quinta-feira (23) da próxima semana, no Hotel Intercity, para discutir os temas com a Ecovias do Araguaia.

“Outra demanda da última visita foi a respeito das nossas rodovias federais. Uma na 414, para garantir segurança na entrada do Promissão, e um questionamento sobre o viaduto Miguel Braga, na saída para Brasília onde se encontram BR-153 e BR-060, para resolver os congestionamentos nos momentos de pico”, comentou.

Além dessas duas questões, também citou o encontro da BR com a Pedro Ludovico, na altura do posto presidente. Segundo o parlamentar, as demandas já estariam sendo discutidas junto à Agência Nacional de Trânsito e Transportes (ANTT).

“Trabalhei essas demandas junto à ANTT, porque todas essas rodovias foram concedidas para empresas particulares, e a ANTT é a responsável por supervisionar e cobrar todo o trabalho dessas empresas. Queremos rever dois contratos, por isso marcamos uma audiência pública para o dia 23 de outubro, às 14h”, expressou.

Rubens expressou indignação e chamou de absurdo os prazos estabelecidos para ações previstas nas rodovias. Para duplicar a BR-414, o prazo dado iria até 2045, enquanto para o viaduto Miguel Braga, na saída para Brasília, a adequação tem como limite o ano de 2030.

A audiência pública será aberta ao público e deve contar com vereadores e representantes da sociedade civil organizada.

