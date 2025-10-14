Lançado processo seletivo em Goiás com diversas vagas e salários de até R$ 8 mil

Certame contará com formação de cadastro de reserva e selecionados terão horário entre 20h e 40h

Gabriella Pinheiro - 14 de outubro de 2025

A Universidade Federal de Jataí (UFJ) publicou o edital de um novo processo seletivo simplificado com diversas vagas para o cargo de Professor Substituto.

No total, estão sendo ofertadas 15 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva, para as áreas de Ecologia, Biodiversidade e Zoologia, Morfologia Vegetal, Anatomia Vegetal, Taxonomia Vegetal e Ecologia, Morfofisiologia, Tecnologia de Produção de Sementes e Melhoramento Vegetal, Sistemas de Produção Animal, Diagnóstico por Imagem e Clínica Médica Veterinária, Matemática, Semiologia Médica, Morfofisiologia, Farmacologia e Genética, Saúde Coletiva e Epidemiologia, e Ciências Humanas.

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 20 de outubro até 03 de novembro de 2025, nos seguintes endereços: Instituto de Biociências (IB), Instituto de Ciências Agrárias (ICA), Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Instituto de Ciências da Saúde (ICS) e Faculdade de Educação (FE).

É necessário que os interessados tenham graduação na área de atuação, além de mestrado ou doutorado.

Os selecionados terão remunerações que variam entre R$ 3.090,43 e R$ 8.058,29 e atuação que varia entre 20h e 40h, dependendo da titulação do candidato. Mais informações estão disponíveis no edital.

Veja a lista de lugares e horários para se candidatar:

Instituto de Biociências

Campus Jatobá, BR 364 Km 195 nº 3800 – CEP: 75.801-615 – Telefone: (64) 3606-8210

Endereço eletrônico: [email protected] – sítio: https://cbiologicas.jatai.ufg.br/

Horário de atendimento ao público: 08h às 13h e das 14 às 17h

Instituto de Ciências Agrárias

Campus Jatobá, BR 364, km 195, nº 3800 – – CEP 75.801-615 – Telefone: (64) 3606-8204

Endereço eletrônico: [email protected] – sítio: https://agrarias.jatai.ufg.br/

Horário de atendimento ao público: das 08h às 11:30h e das 14h às 17:30h

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas

Campus Jatobá, BR 364, km 195, nº 3800 – – CEP 75.801-615 – Telefone: (64) 3606-8257/8228

Endereço eletrônico: [email protected] – sítio: https://exatas.jatai.ufg.br/

Horário de atendimento ao público: das 08h às 12h e das 14h às 18h

Faculdade de Educação

Campus Riachuelo, Rua Riachuelo, nº 1530 , Setor Samuel Graham – CEP 75.804.020 – Telefone:

(64) 3606-8379

Endereço eletrônico: [email protected] – sítio: https://educacao.jatai.ufg.br/

Horário de atendimento ao público: das 07h às 11h

Instituto de Ciências da Saúde

Campus Jatobá, BR 364, km 195, nº 3800 – – CEP 75.801-615 – Telefone: (64) 3606-8320

Endereço eletrônico: [email protected] – sítio: https://saude.jatai.ufg.br/

Horário de atendimento ao público: das 08h às 12h e das 13h às 17h

