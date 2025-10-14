Recrutadores encontram solução para substituir geração Z que não quer trabalhar

Os jovens enfrentam um cenário em que as empresas estão mudando rapidamente sua forma de contratar e produzir

Pedro Ribeiro - 14 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A geração Z está no centro de uma grande transformação no mundo do trabalho.

Nascidos entre 1997 e 2012, esses jovens enfrentam um cenário em que as empresas estão mudando rapidamente sua forma de contratar e produzir.

A principal causa? O avanço acelerado da inteligência artificial (IA), que vem sendo apontada como a nova solução para preencher vagas e reduzir custos, deixando parte dessa geração em alerta sobre o futuro profissional.

Um estudo recente do British Standards Institution (BSI) revelou que quatro em cada dez líderes empresariais preferem investir em tecnologia em vez de contratar novos funcionários.

Segundo o levantamento, 41% das empresas afirmaram que a inteligência artificial é uma estratégia eficiente para preencher lacunas de habilidades sem precisar ampliar o número de empregados.

Isso significa que, em muitos casos, as tarefas que antes eram destinadas a profissionais iniciantes — normalmente da geração Z — estão sendo assumidas por sistemas automatizados.

Além disso, quase um terço dos entrevistados (31%) admitiu buscar soluções de IA antes mesmo de considerar a contratação de uma pessoa.

Os números mostram uma tendência clara: cerca de 40% das companhias acreditam que, em até cinco anos, a substituição de cargos básicos pela IA será uma prática comum.

E esse movimento já começou.

Aproximadamente 39% dos executivos disseram que suas empresas reduziram ou cortaram funções de entrada para aumentar a eficiência com o uso de tecnologia.

O “apocalipse do emprego” para a geração Z

Para a geração Z, o desafio não é apenas conseguir o primeiro emprego — é permanecer nele.

Muitos recrutadores relatam que jovens profissionais demonstram menor interesse em funções presenciais e rotineiras, o que faz com que as empresas busquem alternativas mais previsíveis, como sistemas de IA capazes de trabalhar 24 horas por dia, sem pausas ou treinamentos demorados.

Cerca de 20% dos líderes empresariais ouvidos na pesquisa acreditam que todas ou a maioria das tarefas realizadas por funcionários iniciantes podem ser substituídas por inteligência artificial.

Para esses executivos, investir em tecnologia é uma forma de garantir produtividade sem enfrentar os altos custos e desafios de capacitação humana.

Inteligência artificial como aliada — e ameaça

Embora muitos vejam a IA como uma ameaça aos empregos da geração Z, especialistas alertam que ela também pode ser uma aliada importante.

O segredo está no equilíbrio entre tecnologia e capacitação profissional.

A diretora executiva da BSI, Susan Taylor Martin, afirmou que “a IA representa uma enorme oportunidade para empresas em todo o mundo”, mas reforçou que “são as pessoas que impulsionam o progresso”.

Martin destacou ainda que há uma necessidade urgente de pensar no longo prazo.

Segundo ela, o investimento em tecnologia deve vir acompanhado de políticas voltadas à qualificação e ao bem-estar dos trabalhadores.

Caso contrário, o risco é criar uma geração excluída do mercado, com empregos cada vez mais escassos e competitivos.

O papel das empresas e dos jovens nesse novo cenário

Para enfrentar esse desafio, as organizações precisam adotar uma visão mais humana e estratégica.

A tecnologia deve ser usada para potencializar o trabalho das pessoas, e não para substituí-las completamente.

Isso exige programas de capacitação, incentivo à criatividade e abertura para novas formas de trabalho.

Por outro lado, a geração Z também precisa se adaptar.

Desenvolver habilidades comportamentais, aprender sobre novas ferramentas digitais e buscar conhecimento contínuo são atitudes essenciais para se manter relevante no mercado.

Afinal, quanto mais o profissional souber lidar com a IA, maior será sua vantagem competitiva.

O futuro do trabalho está em construção

A relação entre a geração Z e o mercado de trabalho ainda está sendo moldada.

O avanço da inteligência artificial é inevitável, mas isso não significa o fim das oportunidades.

Pelo contrário: ele pode marcar o início de uma nova era, em que humanos e máquinas trabalham lado a lado, cada um com seu papel.

