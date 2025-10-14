Rede de supermercado abre nova filial e está contratando funcionários

As contratações devem ocorrer em ritmo acelerado, com exigências simples e acessíveis

Magno Oliver - 14 de outubro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Agência Brasil)

A rede de supermercados Zona Sul anunciou a abertura de uma nova loja no Rio de Janeiro e está com mais de 150 vagas de emprego disponíveis.

No comunicado, a empresa anuncia que as oportunidades são para diferentes áreas e não exigem experiência prévia, apenas Ensino Fundamental completo.

Os interessados devem comparecer a uma das Centrais do Trabalhador do município para retirar a carta de encaminhamento, documento obrigatório para participar do processo seletivo. As unidades ficam localizadas no Centro, Tijuca, Engenho Novo e Ilha do Governador, e funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Rede de supermercado abre nova filial e está contratando funcionários

As entrevistas ocorrerão em duas datas específicas: no dia 21(Terça) deste mês, para as vagas de auxiliar de cozinha e repositor de mercadorias; e no dia 22(Quarta), para os cargos de auxiliar de limpeza e auxiliar de depósito (carga e descarga). O endereço e o horário exatos das entrevistas serão informados nas cartas de encaminhamento.

Para participar, os candidatos precisam apresentar identidade, CPF e carteira de trabalho ao retirar a carta. O processo está sendo conduzido em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, que realiza o encaminhamento para a nova filial da rede na Zona Sul do Rio.

Com a inauguração da nova unidade, o Zona Sul reforça sua presença na capital fluminense e contribui para a geração de empregos locais, abrindo oportunidades acessíveis para quem busca ingressar no setor supermercadista ou iniciar a carreira no varejo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!