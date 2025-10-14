Truque na máquina de lavar deixa qualquer roupa sem cheiro de mofo e perfeita para o guarda-roupa

Esse método, redescoberto nas redes sociais, tem surpreendido por resultados que unem praticidade e economia

Pedro Ribeiro - 14 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube /Canal Se vira nos 50 – Receitas e Dicas)

A máquina de lavar é uma aliada indispensável no dia a dia, mas nem sempre as roupas saem como o esperado.

Quem nunca abriu o tambor e sentiu aquele cheiro de mofo ou notou peças com cores apagadas?

A boa notícia é que um truque simples, barato e eficaz vem ganhando destaque entre os cuidados domésticos: adicionar uma colher de sal comum na lavagem.

O sal de cozinha, presente em todo lar, vai muito além do tempero.

Quando adicionado à máquina de lavar, ele atua diretamente na água, suavizando o toque dos tecidos e ajudando a manter as cores vibrantes por mais tempo.

Sites americanos como Cooktop Cove e HowStuffWorks já destacaram que o cloreto de sódio melhora o desempenho do sabão e ainda ajuda a eliminar odores indesejados, como o cheiro de mofo.

Pesquisadores brasileiros também confirmam os benefícios.

Um estudo da Universidade Federal do Paraná (UFPR) mostrou que o sal cria um fenômeno chamado “salting out”, que ajuda a pigmentação a se fixar melhor nas fibras do tecido.

Em termos simples, o sal ocupa o espaço na água que seria usado pela tinta das roupas, impedindo que ela se dissolva e se perca.

Assim, as cores se mantêm firmes e intensas, mesmo após várias lavagens.

O químico Mauro Carlos Ribeiro, da USP, explica que o cloreto de sódio torna a água “saturada”, dificultando que o corante se desprenda do tecido.

Já a pesquisadora Maria Regina Alcântara, também da USP, ressalta que o sal não só mantém o tingimento, mas também reduz a estática em roupas sintéticas e amacia as fibras.

Como aplicar o truque corretamente

O processo é simples e pode ser feito em qualquer máquina de lavar, independentemente do modelo. Veja o passo a passo:

Escolha o tipo de sal: tanto o grosso quanto o refinado funcionam, sem necessidade de marcas especiais. Use a medida ideal: adicione de uma a duas colheres de sopa no tambor da máquina. Coloque as roupas normalmente, evitando sobrecarregar o tambor. Selecione o ciclo de lavagem habitual. Deixe o sal agir durante o processo — ele vai neutralizar odores, ajudar a fixar as cores e até limpar o interior da máquina.

Benefícios adicionais e economia no dia a dia

O sal é um aliado ecológico e econômico. Ele cria um ambiente iônico que ajuda as partículas de sujeira a se desprenderem das fibras com mais facilidade, tornando a lavagem mais eficiente.

Além disso, ajuda a eliminar resíduos de sabão e reduz a umidade no tambor, prevenindo o aparecimento de mofo.

Outra vantagem é que o método substitui produtos industrializados com compostos agressivos, sendo uma opção natural e segura para quem busca uma rotina doméstica mais sustentável.

Use com moderação

Apesar dos benefícios, o truque deve ser usado com cuidado. Especialistas recomendam aplicar o sal apenas uma vez por mês.

O uso frequente pode deixar resíduos no tambor ou afetar tecidos mais delicados, como seda e lã.

O sal não substitui o sabão, mas potencializa a limpeza e prolonga a vida útil das roupas.

Quando usado corretamente, é um grande aliado para manter peças perfumadas, macias e com aparência de novas por muito mais tempo.

