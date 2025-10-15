Vídeos mostram incêndio de grandes proporções que assustou moradores em Goiânia

Chamas começaram em depósito automotivo e se alastrou em direção a residências próximas

Augusto Araújo - 15 de outubro de 2025

Chamas atingiram vários metros de altura. (Foto: Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) na noite desta terça-feira (14), na Avenida São João da Escócia, no Jardim Marques de Abreu, em Goiânia.

O fogo teria se iniciado por volta das 22h40, se tornando descontrolado em um espaço onde alguns veículos estavam estacionados.

Segundo relato de testemunhas, as chamas estavam se alastrando em direção a residências próximas.

Rapidamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou diversas viaturas ao local para o combate ao incêndio.

Equipes da PM também se deslocaram para a região e realizaram o isolamento da via.

De acordo com informações repassadas por vizinhos, o imóvel atingido não é residencial e funcionaria apenas como um depósito de peças automotivas.

Apesar do susto, nenhuma pessoa teria se ferido no incidente. O caso foi registrado em uma delegacia de Goiânia e agora deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

IMAGENS IMPRESSIONAM 🔥 Vídeos mostram incêndio de grandes proporções que assustou moradores em Goiânia Leia: https://t.co/N2ZSBsUjfr pic.twitter.com/hNilc2Li8u — Portal 6 (@portal6noticias) October 15, 2025

