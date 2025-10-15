Vídeos mostram incêndio de grandes proporções que assustou moradores em Goiânia

Chamas começaram em depósito automotivo e se alastrou em direção a residências próximas

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Vídeo mostra incêndio de grandes proporções que assustou moradores em Goiânia
Chamas atingiram vários metros de altura. (Foto: Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) na noite desta terça-feira (14), na Avenida São João da Escócia, no Jardim Marques de Abreu, em Goiânia.

O fogo teria se iniciado por volta das 22h40, se tornando descontrolado em um espaço onde alguns veículos estavam estacionados.

Segundo relato de testemunhas, as chamas estavam se alastrando em direção a residências próximas.

Rapidamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou diversas viaturas ao local para o combate ao incêndio.

Equipes da PM também se deslocaram para a região e realizaram o isolamento da via.

De acordo com informações repassadas por vizinhos, o imóvel atingido não é residencial e funcionaria apenas como um depósito de peças automotivas.

Apesar do susto, nenhuma pessoa teria se ferido no incidente. O caso foi registrado em uma delegacia de Goiânia e agora deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

 

 

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

