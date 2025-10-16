Americanas supera crise e abre 5 mil vagas em todo o Brasil

Após turbulência financeira, companhia traça plano de retomada baseado em contratações maciças

Magno Oliver - 16 de outubro de 2025

Lojas Americanas. (Foto: Divulgação/Shopping Avenida Center)

Após passar por uma grave crise financeira, a Americanas abriu um processo seletivo com mais de 5 mil vagas de trabalho em todo o Brasil, entre cargos temporários e funções efetivas já para este último trimestre do ano. O objetivo é reforçar o quadro da varejista para o período de Black Friday e Natal, momentos de pico nas vendas.

Do total de oportunidades, cerca de 4.300 vagas destinam-se a operador de loja, distribuídas entre as mais de 1.500 unidades da rede. Há ainda 700 vagas nos Centros de Distribuição. Além disso, cerca de 300 vagas efetivas são para operadores de loja em mais de 100 cidades brasileiras.

Alguns cargos como motorista e operador logístico II exigem experiência prévia e habilitação apropriada, enquanto para funções de operador de loja não é necessário ter experiência. As inscrições são feitas online, por meio dos sites de carreira da Americanas.

Os contratados receberão benefícios como vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, seguro de vida e acesso à plataforma de educação corporativa (Americanas Educa). Para os efetivos, são oferecidos planos de saúde, odontológico e descontos em compras na rede.

O anúncio das vagas ocorre em meio ao processo de recuperação judicial da empresa, que enfrentou uma crise financeira grave há dois anos, com rombos contábeis e perda de valor de mercado.

A estratégia agora indica uma tentativa de normalizar operações, recuperar confiança no varejo físico e aproveitar datas sazonais para gerar caixa.

