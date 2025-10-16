Conheça a cervejaria fundada por padres que funciona há mais de 100 anos no porão de uma igreja

Nas profundezas de uma igreja, tradição, história e sabor se entrelaçam discretamente

Magno Oliver - 16 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução / G1 TV Integração)

No porão da Igreja Nossa Senhora da Glória, em Juiz de Fora (MG), funciona desde 1894 a Cervejaria Hofbauer, artesanal e mantida por religiosos.

Fundada pelos missionários holandeses Padre Mathias Tulkens e Padre Francisco Lohmeyer, ela segue um modelo que mescla devoção, história europeia e tradição cervejeira em pleno século XXI.

As máquinas importadas da Holanda em 1907 ainda estão em uso, parte do maquinário original mantido vivo ao longo de gerações. A produção acontece quatro vezes por ano, com lotes de cerca de 350 litros cada, respeitando um processo artesanal que leva aproximadamente 40 dias para fermentação e maturação.

Conheça a cervejaria fundada por padres que funciona há mais de 100 anos no porão de uma igreja

São sete estilos produzidos atualmente: Pilsen, Belgian Blond Ale, Belgian Pale Ale, Belgian Dubbel, Wassbier, Session IPA e Russian Imperial Stout. Cada garrafa parte de R$ 25, e toda a renda gerada é destinada a projetos sociais da Igreja local.

A cervejaria enfrentou interrupções, principalmente por falta de religiosos com o conhecimento técnico necessário, mas foi restaurada em 2009 sob o cuidado do padre Flávio Leonardo. Desde 2024, o irmão Taylor Bertoli coordena a produção, apoiado por uma equipe de quatro pessoas e acompanhamento técnico especializado.

Além da produção, o local tornou-se atração cultural e turística que gera fila de turistas para adentrarem. O porão da Igreja está aberto ao público, permitindo que visitantes conheçam a tradição, participem de eventos e degustem a cerveja. A Hofbauer é hoje considerada patrimônio cultural de Juiz de Fora, integrando roteiros históricos e turistas de diversos cantos do mundo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!