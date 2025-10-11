Condenado por estuprar criança dentro de igreja em Goiânia poderá cumprir pena em regime aberto

Medida é contestada pelo MPGO, que afirma sentença desrespeita os direitos da vítima

11 de outubro de 2025

Imagem mostra tornozeleira eletrônica. (Foto: (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 74 anos, condenado a 08 anos de prisão por estuprar uma criança, de apenas 11 anos, dentro de uma igreja, em Goiânia, poderá cumprir a sentença em regime aberto. O crime ocorreu em 15 de agosto de 2021.

A decisão foi proferida no mês passado pela 1ª Vara Criminal de Goiânia, que autorizou que homem cumprisse a pena em regime aberto, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

Além disso, o réu também conquistou o direito de recorrer em liberdade, uma vez que é réu primário e possui bons antecedentes. Por outro lado, a medida é contestada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), que recorreu da decisão.

A promotora Camila Fernandes Mendonça argumenta que, conforme o Código Penal, pessoas condenadas a mais de quatro anos de prisão devem iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, e não aberto.

Ela também pontua que a lei não permite que o juiz escolha a opção mais branda com base apenas nos bons antecedentes.

Para promotora, aplicar um regime brando em um caso como esse “desrespeita os direitos da vítima e pode transmitir sensação de impunidade”.

A defesa do condenado também recorreu da sentença. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) irá analisar os dois recursos.

