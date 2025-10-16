Moradores de Anápolis podem participar de programa para renegociação de dívidas

Iniciativa visa regularizar situação financeira da população e estimular uso consicente do crédito

Gabriella Pinheiro - 16 de outubro de 2025

Imagem mostra Procon Anápolis (Foto: Divulgação)

Até o dia 31 de outubro, moradores de Anápolis poderão participar do Programa Zera Dívida. A iniciativa visa negociar, de forma direta, os débitos com bancos, operadoras, instituições de ensino, supermercados e outras empresas.

Realizado pelo Procon do município, por meio da Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor, o programa tem como objetivo facilitar a regularização financeira da população e estimular o uso consciente do crédito, além de contribuir para a redução do superendividamento na cidade.

Todos os atendimentos ocorrem de forma presencial, na sede do Procon Anápolis, localizada na Rua Estrela do Sul, na Vila Jussara. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

De acordo com a Prefeitura, as condições variam conforme a empresa credora, sendo necessário comparecer a um dos pontos de atendimento para verificar os detalhes da negociação.

Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato pelo telefone do Procon: (62) 98551-8185.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!