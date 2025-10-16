Supermercado em Anápolis fica destruído após incêndio; veja imagens

Liberação de gases tóxicos e inflamáveis exigiu a rápida ação do Corpo de Bombeiros

Davi Galvão Davi Galvão -
Anápolis
Incêndio deixou rastro de destruição. (Foto: Reprodução)

Um incêndio tomou conta do Supermercado Vinhedo localizado no bairro Anápolis City, na manhã desta quinta-feira (16), e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

As autoridades foram acionadas por volta das 06h, após funcionários notarem a fumaça saindo do interior do imóvel.

Assim que os bombeiros chegaram, o incêndio estava restrito a um dos caixas, atingindo o teto. Com aumento de temperatura, outras partes do mercado estavam liberando gases tóxicos e inflamáveis.

Leia também

Para evitar um agravo na situação, deu-se início uma operação de combate às chamas, realizada por equipes comandadas pelo subtenente Eduardo, sendo necessário utilizar mangueiras d’água.

Imagens registradas no interior do estabelecimento mostram a destruição causada pelo incêndio, que destruiu parte do teto da estrutura. Apesar do susto, não houve feridos.

Incêndio deixou rastro de destruição. (Foto: Reprodução)
Incêndio deixou rastro de destruição. (Foto: Reprodução)
Incêndio deixou rastro de destruição. (Foto: Reprodução)
Incêndio deixou rastro de destruição. (Foto: Reprodução)
Incêndio deixou rastro de destruição. (Foto: Reprodução)
Incêndio deixou rastro de destruição. (Foto: Reprodução)
Incêndio deixou rastro de destruição. (Foto: Reprodução)
Incêndio deixou rastro de destruição. (Foto: Reprodução)
Incêndio deixou rastro de destruição. (Foto: Reprodução)
Incêndio deixou rastro de destruição. (Foto: Reprodução)

 

A reportagem do Portal 6 tentou entrar em contato com a gerência do supermercado, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias