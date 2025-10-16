Supermercado em Anápolis fica destruído após incêndio; veja imagens

Liberação de gases tóxicos e inflamáveis exigiu a rápida ação do Corpo de Bombeiros

Davi Galvão - 16 de outubro de 2025

Incêndio deixou rastro de destruição. (Foto: Reprodução)

Um incêndio tomou conta do Supermercado Vinhedo localizado no bairro Anápolis City, na manhã desta quinta-feira (16), e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

As autoridades foram acionadas por volta das 06h, após funcionários notarem a fumaça saindo do interior do imóvel.

Assim que os bombeiros chegaram, o incêndio estava restrito a um dos caixas, atingindo o teto. Com aumento de temperatura, outras partes do mercado estavam liberando gases tóxicos e inflamáveis.

Para evitar um agravo na situação, deu-se início uma operação de combate às chamas, realizada por equipes comandadas pelo subtenente Eduardo, sendo necessário utilizar mangueiras d’água.

Imagens registradas no interior do estabelecimento mostram a destruição causada pelo incêndio, que destruiu parte do teto da estrutura. Apesar do susto, não houve feridos.

A reportagem do Portal 6 tentou entrar em contato com a gerência do supermercado, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

