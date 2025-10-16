Suspeito é preso após jovem que desapareceu depois de sair de lanchonete ser encontrada morta, na cidade de Goiás

Vídeo mostra momento em que vítima sai de comércio na companhia apenas do suposto autor

Gabriella Pinheiro - 16 de outubro de 2025

Morgana Clemente Ferreira Silva foi encontrada morta dias após desaparecer. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) prendeu um jovem de 18 anos, suspeito de ter assassinado Morgana Clemente Ferreira Silva, de 19 anos, na Cidade de Goiás. A vítima estava desaparecida desde o último domingo (12), após sair de uma lanchonete no município.

O crime teria ocorrido quando ela deixou a residência para encontrar alguns amigos no comércio, mas não retornou para casa no dia seguinte. O desaparecimento foi comunicado na segunda-feira (13) e as buscas começaram no dia seguinte.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Morgana sai da lanchonete acompanhada apenas pelo suspeito, em direção a uma piscina natural formada no Rio Bacalhau.

Os dois teriam entrado no local por volta das 08h, mas apenas o suposto autor saiu de lá, por volta das 12h.

Em depoimento, o suspeito afirmou que ele e a vítima haviam ingerido bebida alcoólica e indicou o endereço onde estiveram, na região do Poço da Sota, onde o corpo foi encontrado.

Uma perícia constatou que a vítima foi golpeada com um instrumento cortante na região do abdômen. O jovem recebeu voz de prisão em flagrante, que foi posteriormente convertida em prisão preventiva.

A Polícia Civil continua investigando o caso.

