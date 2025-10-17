Cão farejador encontra ossada durante treinamento em Anápolis e caso intriga Polícia Civil

Autoridades investigam identidade da vítima e circunstâncias suspeitas da morte

Da Redação - 17 de outubro de 2025

Ossada foi encontrada em zona rural de Anápolis, durante treinamento dos Bombeiros. (Foto: Reprodução)

Um treinamento de rotina do Corpo de Bombeiros terminou em uma descoberta chocante em Anápolis. Durante uma atividade com cães farejadores, realizada no Residencial Monte Sinai, uma equipe localizou uma ossada humana em meio a uma área de descarte irregular de lixo.

Informações preliminares apontam que o achado ocorreu por volta das 9h30, enquanto os militares realizavam um treinamento com os animais.

O cão demonstrou interesse por um ponto específico do terreno e, ao verificar o local, um dos bombeiros percebeu que entre os entulhos havia ossos aparentes. Ao se aproximar, ele constatou que se tratava de um crânio humano.

Imediatamente, a equipe acionou a Polícia Militar (PM), que isolou a área até a chegada da Polícia Civil (PC) e do Instituto Médico Legal (IML).

Perto da ossada, os policiais encontraram também uma botina, pedaços de arame e fragmentos de borracha queimada — indícios de que o corpo possa ter sido carbonizado no local.

As equipes da PC e IML realizaram os procedimentos de perícia e recolhimento dos materiais para análise.

Até o momento, a vítima não foi identificada e exames complementares devem confirmar a identidade e as circunstâncias da morte.

O caso, registrado nesta quinta-feira (16), segue sob investigação da PC em Anápolis.

