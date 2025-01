Ecovias do Araguaia não garante construção de acesso a BR-414 no Residencial Monte Sinai

Autorização para obra foi dada pela ANTT na última segunda-feira (27)

Pedro Hara - 28 de janeiro de 2025

Pedágio da Ecovias em Corumbá de Goiás. (Foto: Leandro Souza)

À Rápidas, a Ecovias do Araguaia informou sobre a autorização concedida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a construção de uma nova entrada na BR-414, no Residencial Monte Sinai.

A aprovação foi mostrada com exclusividade pela coluna na última segunda-feira (27), após a publicação da decisão no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a concessionária, a construção da entrada na rodovia não é uma obrigação, pois é um projeto de interesse de terceiros. A obra só será realizada após a avaliação técnica da concessionária e a autorização da ANTT.

Após essa análise, o projeto seguirá para a formalização de um contrato de permissão de uso, a ser firmado entre o interessado e a concessionária. Somente após a assinatura desse contrato é que as obras poderão ser iniciadas no local.

Saiba mais sobre a construção da entrada na BR-414

A ANTT autorizou, na última segunda-feira (27), a construção de uma nova entrada na BR-414, no perímetro urbano de Anápolis.

A obra será realizada no entroncamento do encontro da Avenida Monte Sinai com a Avenida Wasif Helou, na altura do km 436 da rodovia.

Confira na íntegra a nota da Ecovias do Araguaia

A Ecovias do Araguaia tem conhecimento da autorização emitida pela ANTT, através do Diário Oficial, no que diz respeito à obra no km 436+450 da BR-414/GO.

Cabe esclarecer que a referida obra não se trata de obra de implantação sob obrigação da concessionária, mas, sim, de projeto de interesse de terceiros, que, após avaliação técnica da concessionária e autorização da ANTT, evoluirá para um contrato de permissão de uso por parte do interessado junto à concessionária. E, após a assinatura, poderão ser iniciadas as obras no local.