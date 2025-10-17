Cidade em Goiás abre inscrições para concurso público com salários de quase R$ 9 mil

A Câmara Municipal de Itumbiara abriu um concurso público com 10 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior.
As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Analista de Controle Interno (02), Analista do Legislativo (02), Contador do Legislativo (02), Procurador do Legislativo (01) e Técnico do Legislativo (03).
Os contratados terão carga horária de 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 2.532,20 a R$ 8.977,82, além de auxílio-alimentação de R$ 350.
Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.
Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.