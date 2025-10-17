Cidade em Goiás abre inscrições para concurso público com salários de quase R$ 9 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Câmara Municipal de Itumbiara abriu um concurso público com 10 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Analista de Controle Interno (02), Analista do Legislativo (02), Contador do Legislativo (02), Procurador do Legislativo (01) e Técnico do Legislativo (03).

Os contratados terão carga horária de 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 2.532,20 a R$ 8.977,82, além de auxílio-alimentação de R$ 350.

As inscrições podem ser feitas até às 16h do dia 06 de novembro, pelo site do Instituto Consulplan, mediante a taxas que variam entre R$ 62 e R$ 63.

A seleção contará com provas objetivas e discursivas, marcadas para 7 de dezembro, além de prova de títulos exclusivamente para o cargo de Procurador do Legislativo.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

