Cursinho gratuito para alunos de altas habilidades em Anápolis começa neste sábado (18); saiba como participar

Inicialmente, estudantes serão preparados para provão que selecionará os que ficarão no projeto por 2 anos

Natália Sezil - 17 de outubro de 2025

José Fernandes durante programa Live, do Portal 6 com a rádio 105.7 FM. (Foto: Captura de Tela)

Para quem se destaca na sala de aula e busca a oportunidade de ter um ensino especializado durante a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares, o Instituto Social de Capacitação de Alunos (ISCA) pode ser a oportunidade ideal.

Projeto gratuito idealizado pelos tenentes-coronéis da Força Aérea Brasileira (FAB) Flávio Diniz e Bruno Gadelha, além do médico ortopedista José Fernandes, a proposta é preparar os estudantes que buscam níveis mais altos.

O ISCA retorna este ano após viver um hiato na pandemia e começa os preparativos neste sábado (18), quando promove um aulão preparatório.

O público-alvo são alunos a partir do 9º ano do ensino fundamental que queiram se preparar para o provão, previsto para o final de novembro, que selecionará os 50 que ficam no projeto pelos próximos dois anos.

A atividade acontece no auditório do novo Centro Administrativo da Prefeitura de Anápolis. Começa às 07h e segue até 17h. O convite se estende aos pais e responsáveis: Fernandes frisa que os primeiros 30 minutos serão destinados a eles para que entendam o projeto e apoiem os filhos.

A expectativa é de que 150 estudantes compareçam. No programa Live, realizado pelo Portal 6 em parceira com a rádio 105.7 FM, Fernandes destacou quem está apto a compor o ISCA: “o filho inteligente que vem de uma situação socioeconômica mais vulnerável” e o aluno “que tenha disciplina, que vai estudar e manter o foco sem distração”.

“A gente entende que têm crianças inteligentes que estão excluídas, de certa forma, do ritmo de aprendizagem”, afirma o médico, explicando que elas logo ficam “obsoletas” porque já dominam conteúdo que o professor ainda vai demorar alcançar. “São os tubarões, a galera que se destaca”.

São esses estudantes que o ISCA busca, querendo fornecer o local adequado e o incentivo correto para que alcancem níveis ainda maiores – com vagas em cursos concorridos em universidades federais ou com bolsa integral em faculdades particulares.

Diniz avalia que duas coisas são essenciais para suceder nessa missão. “A primeira coisa é oportunidade”. É aí que entra ir ao aulão e conhecer sobre a prova.

“A segunda é a dedicação e o empenho do próprio aluno. Naturalmente estamos falando sobre alunos que se sobressaem e se destacam, e acabam sentindo que está faltando alguma coisa na escola deles para alcançarem níveis maiores”.

Como funciona o ISCA?

Diniz e Fernandes explicam que o ISCA, considerado a “materialização do sonho de muitas pessoas”, é composto por professores que não são docentes de ofício, mas profissionais que se destacam nas respectivas áreas.

Diniz, por exemplo, dá aulas de Geografia e História. Ele é aviador e foi um dos responsáveis por elaborar o plano de voo que buscou brasileiros em Wuhan quando começou a pandemia de Covid-19.

Além das aulas, o projeto também oferece atividades extracurriculares que buscam fornecer ao aluno a chance de confirmar, por meio da prática, o que ele quer alcançar na universidade.

Mais informações na entrevista com o ortopedista José Fernandes e o tenente-coronel da FAB Flávio Diniz:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!