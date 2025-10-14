Ex-alunos comemoram volta do cursinho ISCA e relembram experiência: “projeto extraordinário”

Iniciativa oferece aulas presenciais e um cronograma intensivo, e nasceu da visão de três amigos que acreditaram no poder transformador da educação

Samuel Leão - 14 de outubro de 2025

Ex-aluna do ISCA atuando na área. (Foto: Reprodução)

O Instituto Social de Capacitação de Alunos (ISCA) retoma suas atividades em Anápolis neste sábado (18). Mais do que um cursinho preparatório para o Enem e vestibulares, a iniciativa de três amigos que tiveram a vida transformada pelos estudos se consolida como um verdadeiro catalisador de sonhos, voltado para transformar vidas de jovens decididos sobre o que querem cursar ou que se destaquem nas notas.

O Portal 6 colheu relatos de ex-alunos, hoje em universidades federais ou com bolsas integrais, que atestam a importância do projeto.

Emilly Melo de Brito, advogada e pós-graduanda, é um desses exemplos inspiradores. Ela recorda o início humilde do projeto e relata a carreira que construiu.

“O ISCA germinou, de forma humilde, no quintal da residência do Dr. José Fernandes, sendo a materialização de seu desejo de contribuir e pavimentar o acesso de jovens ao ensino superior”, contou.

Em 2018, Emilly e sua irmã foram convidadas a integrar a primeira turma, que contava com apenas cinco alunos. Mais do que conteúdo, ela conta que o ISCA ofereceu valores e propósito.

“Ali, aprendemos muito mais do que os conteúdos das áreas do conhecimento cobradas no Enem. O ISCA nos ensinou sobre valores, disciplina e propósito. Foi onde descobri a força que existia dentro de mim, a força necessária para lutar pelos meus sonhos e acreditar que eles eram possíveis”, relata Emilly. Graças ao cursinho, ela ingressou em Direito pela UniEvangélica via Prouni e, em 2023, foi aprovada no Exame da OAB. Hoje, é sócia-fundadora de um escritório de advocacia.

Sofia Tornis, estudante de Medicina na Universidade Federal de Jataí (UFJ), participou das aulas do ISCA quando ainda estava no 9º ano do ensino fundamental. Ela destaca como o cursinho a ajudou a encontrar seu ritmo de estudos e a confirmar sua paixão pela área da saúde.

“Lembro-me que na época, apesar de estar em dúvida sobre a medicina, as aulas aos sábados me ajudaram a despertar o ritmo de estudos pro vestibular, que segui fazendo durante a pandemia, até finalizar o 3º ano e cursinho preparatório. Assim, fui aprovada no Sisu 2024 e atualmente estou finalizando o 2º período na UFJ”, celebrou.

Geovanna Rocha, outra ex-aluna, também trilha o caminho da Medicina. “ISCA sem dúvida foi essencial na vida, foi com ele que realmente decidi prestar as provas pra med. Fui aluno do Dr. José Fernandes e hoje curso Medicina, já com a perspectiva de acompanhar cirurgias e iniciar minha atuação no mercado de trabalho”, afirma Geovanna.

O início e a retomada

O ISCA, que oferece aulas presenciais e um cronograma intensivo, nasceu da visão de três amigos – Fábio Diniz, Bruno Gadelha e José Fernandes – que enxergam na educação a chave para a transformação social. Para eles, o projeto é uma forma de retribuir as oportunidades que a vida lhes concedeu.

O retorno das atividades do ISCA, neste sábado (18), a partir das 7h, no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura de Anápolis, é um convite para que mais jovens possam ter suas vidas transformadas. A organização ressalta a importância da presença dos pais ou responsáveis no primeiro encontro, para que compreendam a proposta e se tornem parceiros nessa jornada educacional.

Totalmente gratuito, o cursinho é destinado a estudantes do ensino médio ou egressos que se preparam para o Enem e vestibulares. Interessados podem se inscrever pelos WhatsApps: (62) 99296-7659 (Nilton) e (62) 99439-3353 (Cremilda).