Após hiato na pandemia, cursinho gratuito ISCA retoma atividades em Anápolis

Idealizado por tenentes-coronéis da FAB e um médico, projeto foca em estudantes de alto rendimento e coleciona aprovações em cursos como Medicina

Danilo Boaventura - 13 de outubro de 2025

Cursinho voltará a ser disponibilizado em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A pandemia havia interrompido um dos projetos educacionais mais interessantes de Anápolis: o Instituto Social de Capacitação de Alunos (ISCA).

Com aulas presenciais e um cronograma intensivo, o cursinho tem como objetivo preparar estudantes de alto rendimento, tanto de colégios públicos quanto particulares, para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares concorridos.

À frente do projeto, continuam os mesmos idealizadores, mesmo que a vida os tenha levado a outros desafios: Fábio Diniz, Bruno Gadelha e José Fernandes.

Diniz e Gadelha são tenentes-coronéis da Força Aérea Brasileira (FAB), enquanto José Fernandes, além de médico ortopedista, é vereador em Anápolis, exercendo seu segundo mandato.

O trio de amigos encara o ISCA como uma forma de retribuir à sociedade as oportunidades que receberam por meio da educação.

Os resultados comprovam o sucesso da iniciativa. Ex-alunos do ISCA, como Sofia Tornis e Thalyta Godoi, hoje cursam Medicina em universidades federais ou com bolsas integrais do Prouni na UniEVANGÉLICA.

O projeto retoma suas atividades neste sábado (18), a partir das 7h, no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura de Anápolis.

A organização solicita que os pais ou responsáveis acompanhem os estudantes neste primeiro encontro. A presença é considerada fundamental para que as famílias compreendam a proposta e a dinâmica das aulas, tornando-se também incentivadoras dos jovens nessa jornada, cujo impacto se estende para toda a vida.

O cursinho é totalmente gratuito. Os interessados podem se inscrever por meio dos números de WhatsApp: (62) 99296-7659 (Nilton) e (62) 99439-3353 (Cremilda).

Como pré-requisito, é necessário ser estudante do ensino médio ou já ter concluído, desde que esteja se preparando para o Enem e vestibulares.

Ao longo da semana, o Portal 6 publicará depoimentos dos idealizadores e de ex-alunos do ISCA que hoje estudam em renomadas instituições de ensino pelo país.