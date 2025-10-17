“Lula não ganha uma eleição no segundo turno”, diz Caiado em entrevista à Veja

Governador afirmou que o presidente só venceria se a oposição lançasse um único candidato e defendeu a pulverização da direita

Gabriella Pinheiro - 17 de outubro de 2025

Caiado, governador de Goiás. (Foto: Divulgação)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), afirmou à revista Veja, em entrevista publicada nesta sexta-feira (17), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não venceria uma eleição em segundo turno nas eleições de 2026.

Pré-candidato ao Palácio do Planalto, Caiado defendeu a pulverização de candidaturas da direita, dizendo que a diversidade de nomes fortalece o campo oposicionista. Segundo ele, Lula só teria chances de reeleição se enfrentasse um único candidato da oposição já no primeiro turno.

“Qual é a única chance de o Lula ganhar a eleição, segundo as pesquisas? É a oposição ter um candidato só no 1º turno. A quase 12 meses da votação, você vai lançar um candidato só? Nenhum de nós tem nome nacional”, afirmou.

“Com quatro ou cinco pré-candidatos compondo a nossa área, dá 2º turno em todas as simulações, e o Lula não ganha uma eleição no 2º turno”, completou.

Caiado citou Tarcísio de Freitas (Republicanos), Romeu Zema (Novo) e Ratinho Junior (PSD) como possíveis nomes da direita na disputa presidencial.

O governador também fez críticas ao senador Ciro Nogueira (PP), presidente do Progressistas, com quem o União Brasil formou uma federação partidária.

Caiado acusou o piauiense de tentar enfraquecer sua pré-candidatura e afirmou que a federação ainda não foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Nós, no União Brasil, não recebemos e não receberemos nenhuma ordem do Ciro Nogueira. Nosso presidente é o Antonio Rueda”, declarou.

Por fim, o governador reafirmou ser pré-candidato à Presidência da República e disse manter conversas com partidos como Podemos e Solidariedade para formar alianças em 2026.

