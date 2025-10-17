Refis 2025 é prorrogado novamente e anapolinos ganham mais tempo para quitar dívidas com o município

Prazo foi ampliado até o início do mês que vem e contribuintes podem aderir de forma online ou presencial

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Refis 2025: prazo para negociação de dívidas em Goiânia com desconto está terminando
Programa de Recuperação Fiscal 2025 (Foto: Divulgação)

O prazo de adesão ao Refis 2025, programa que permite a negociação de dívidas com o município, foi prorrogado mais uma vez pela Prefeitura de Anápolis. A nova data limite é 07 de novembro de 2025, conforme decreto publicado em edição suplementar do Diário Oficial.

A medida considera o alto volume de débitos tributários passíveis de regularização, o interesse público em ampliar as oportunidades de adesão e a Semana Nacional da Conciliação, que será realizada de 03 a 07 de novembro.

Os interessados podem realizar a negociação de forma online pelo aplicativo Conecta Anápolis (disponível para iOS e Android), pelo Zap da Prefeitura — no número (62) 9 8551-6888 — ou pelo Portal do Cidadão.
Também há atendimento presencial no Rápido, localizado no Anashopping.

Leia também

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias