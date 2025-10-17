Refis 2025 é prorrogado novamente e anapolinos ganham mais tempo para quitar dívidas com o município

Prazo foi ampliado até o início do mês que vem e contribuintes podem aderir de forma online ou presencial

Danilo Boaventura - 17 de outubro de 2025

Programa de Recuperação Fiscal 2025 (Foto: Divulgação)

O prazo de adesão ao Refis 2025, programa que permite a negociação de dívidas com o município, foi prorrogado mais uma vez pela Prefeitura de Anápolis. A nova data limite é 07 de novembro de 2025, conforme decreto publicado em edição suplementar do Diário Oficial.

A medida considera o alto volume de débitos tributários passíveis de regularização, o interesse público em ampliar as oportunidades de adesão e a Semana Nacional da Conciliação, que será realizada de 03 a 07 de novembro.

Os interessados podem realizar a negociação de forma online pelo aplicativo Conecta Anápolis (disponível para iOS e Android), pelo Zap da Prefeitura — no número (62) 9 8551-6888 — ou pelo Portal do Cidadão.

Também há atendimento presencial no Rápido, localizado no Anashopping.