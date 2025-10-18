Erro em diagnóstico faz paciente passar por quimioterapia mesmo sem ter câncer

O caso levantou uma importante discussão sobre a responsabilidade médica e a importância de exames preciso

Pedro Ribeiro - 18 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Um diagnóstico errado de câncer pode mudar completamente a vida de uma pessoa.

O medo, o sofrimento físico e emocional e as consequências de um tratamento invasivo podem deixar marcas para sempre.

E foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, que passou por quimioterapia sem sequer ter a doença.

O caso chocou a população e levantou uma importante discussão sobre a responsabilidade médica e a importância de exames precisos.

Tudo começou em setembro de 2022, quando a paciente realizou uma biópsia após exames indicarem uma possível anomalia nas mamas.

O resultado apontou a presença de um câncer maligno, e, diante da gravidade da situação, ela iniciou rapidamente o tratamento com quimioterapia.

O problema é que, pouco tempo depois, uma nova análise mostrou uma realidade completamente diferente: o tumor era do tipo phyllodes benigno, ou seja, não havia câncer algum.

O erro aconteceu por causa da troca de amostras durante a biópsia, o que levou a mulher a ser submetida a três sessões desnecessárias de quimioterapia.

As consequências do erro

Durante o período do tratamento, a paciente enfrentou os efeitos colaterais típicos da quimioterapia — queda de cabelo, enjoos, vômitos e até a implantação de um cateter, que deixou uma cicatriz permanente.

Além do abalo físico, o impacto emocional foi profundo. A mulher e seu marido relataram angústia, medo e um sentimento de impotência diante do erro.

A Justiça de Santa Catarina reconheceu a gravidade da falha e condenou a cooperativa médica responsável ao pagamento de R$ 75 mil por danos morais à paciente e R$ 20 mil ao marido, por dano moral reflexo.

O Tribunal de Justiça do Estado determinou ainda que os juros devem ser contados a partir do diagnóstico equivocado, em setembro de 2022.

O recurso apresentado pela cooperativa foi negado, mantendo a condenação integralmente.

A importância da precisão no diagnóstico de câncer

Casos como esse reforçam a necessidade de extremo cuidado na realização e análise de exames laboratoriais.

O câncer é uma doença que exige decisões rápidas e tratamentos intensos, e qualquer erro diagnóstico pode causar danos irreparáveis — tanto físicos quanto psicológicos.

A recomendação dos especialistas é que, sempre que possível, o paciente busque uma segunda opinião médica antes de iniciar um tratamento invasivo.

Confirmar resultados por meio de novos exames pode evitar situações graves e injustas como a vivida pela mulher catarinense.

Responsabilidade e prevenção

Erros médicos são raros, mas quando acontecem, precisam ser investigados com rigor.

No caso do diagnóstico de câncer, a responsabilidade é ainda maior, já que o tratamento pode afetar profundamente o corpo e a mente do paciente.

Investir em protocolos mais seguros, revisar procedimentos laboratoriais e reforçar a comunicação entre profissionais são medidas essenciais para prevenir novas falhas.

