Morte de jovem que capotou veículo em Goiânia causa comoção: “um amor de pessoa”

Rapaz era dono de uma sanduicheria e de uma loja de roupas em Santo Antônio de Goiás, onde era muito querido

Isabella Valverde - 18 de outubro de 2025

Victor Hugo Napoleão Silva tinha 22 anos. (Foto: Reprodução)

A morte de Victor Hugo Napoleão Silva, de 22 anos, comoveu moradores de Santo Antônio de Goiás e região.

O empresário morreu na madrugada deste sábado (18) após capotar o carro que dirigia na GO-462, na altura do Setor Orlando de Morais, em Goiânia, sentido Santo Antônio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu após a colisão entre dois veículos. Quando as equipes de resgate chegaram, Victor apresentava traumatismo craniano grave, e o óbito foi constatado ainda no local.

Familiares contaram ao O Popular que Victor Hugo voltava para casa após sair de uma festa. Ele era dono de uma sanduicheria e de uma loja de roupas em Santo Antônio de Goiás, onde era muito querido.

“Um amor de pessoa, muito carinhoso, respeitoso, educado com todo mundo”, disse uma parente ao jornal da capital.

A Prefeitura de Santo Antônio de Goiás e a Câmara Municipal publicaram nota de pesar. O Poder Legislativo também decretou luto oficial de sete dias.

“Neste momento de imensa dor, a Câmara expressa solidariedade à família e aos amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda”, destacou em nota.

