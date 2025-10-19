Velocidade máxima para andar em BR foi alterada e motoristas devem ficar atentos

Novos limites e radares já estão em funcionamento, conforme concessionária

Da Redação - 19 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Motoristas que circulam pela BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, precisam ficar atentos: os limites de velocidade da rodovia foram alterados e novas fiscalizações já estão em vigor.

Desde julho deste ano, a concessionária EPR Via Mineira concluiu a instalação dos novos radares e placas de sinalização, que agora valem em todo o percurso.

Os novos limites variam entre 40 km/h e 100 km/h, conforme o tipo de pista e as condições do entorno.

Segundo a concessionária, a definição das velocidades foi baseada em estudos técnicos e avaliações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que levaram em conta o relevo, o volume de tráfego, o histórico de acidentes e a presença de áreas urbanas próximas à rodovia.

O diretor-executivo da EPR Via Mineira, Eric de Almeida, explicou que a mudança faz parte do plano de Trabalhos Iniciais da concessionária, com foco em reduzir acidentes e salvar vidas.

Ele destacou ainda que os novos radares têm caráter exclusivamente educativo e preventivo, não arrecadatório.

A EPR é responsável apenas pela instalação e manutenção dos equipamentos, enquanto a aplicação de multas e penalidades fica sob responsabilidade dos órgãos de trânsito competentes.

Desde que assumiu a administração da rodovia, em agosto de 2024, a concessionária vem promovendo uma série de melhorias estruturais.

Entre elas, a aplicação de mais de 90 mil toneladas de asfalto de alta durabilidade, a reforma de pontes e viadutos, a modernização da sinalização e a instalação de 31 mil tachas refletivas, que aumentam a visibilidade e a segurança noturna.

Outra mudança importante está no planejamento da duplicação da BR-040. A obra deve começar em 2026, na cidade de Congonhas, e a previsão é de que todo o trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora esteja duplicado até 2032, oferecendo mais fluidez, conforto e segurança para os usuários do principal corredor viário de Minas Gerais.