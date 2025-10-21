7 signos que não podem desistir porque vão encontrar em breve uma luz e sair dessa fase péssima

Os astros anunciam um novo ciclo de virada, esperança e renovação para quem mais precisa neste momento

Magno Oliver - 21 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Nadine E/Pexels)

Se os últimos tempos pareceram pesados demais, com desafios sucessivos e sensação de cansaço emocional, saiba que essa fase está prestes a mudar.

O universo prepara um recomeço poderoso para alguns signos que vêm enfrentando turbulências. Segundo astrólogos, um ciclo de cura, clareza e retomada de força interior se aproxima — e pode surpreender positivamente.

Veja quais são os sete signos que não devem desistir agora, pois em breve verão uma luz surgir no caminho.

1. Áries

Depois de semanas de tensão e impaciência, o ariano começa a recuperar o controle da própria energia. O que parecia travado se destrava de repente, especialmente na vida profissional.

É hora de agir com estratégia e não apenas impulso. Um convite inesperado ou uma nova parceria pode representar a virada que você aguardava.

2. Touro

Os taurinos vêm passando por provações que testam sua paciência e segurança emocional. A boa notícia é que o equilíbrio retorna aos poucos.

Uma mudança financeira ou familiar promete devolver o senso de estabilidade. O segredo é deixar o medo de lado e permitir que o novo aconteça.

3. Gêmeos

Os geminianos estão prestes a sair de um ciclo de confusão mental e desgaste emocional. A entrada de um novo planeta no seu setor de comunicação traz clareza e boas conversas que podem mudar rumos.

A reconciliação com alguém querido ou um reencontro profissional será o sinal de que o universo voltou a conspirar a seu favor.

4. Câncer

Sensível e intenso, Câncer enfrentou uma maré emocional pesada, especialmente em assuntos de família. Agora, o céu se abre e traz um sopro de esperança.

A partir das próximas semanas, você sentirá mais apoio, amor e compreensão das pessoas ao redor. A cura vem pelo afeto e pela aceitação.

5. Leão

Leão, acostumado a brilhar, pode ter sentido o peso da solidão e da falta de reconhecimento. Isso vai mudar — e rápido.

Um ciclo de sucesso e autoconfiança está prestes a começar. Um projeto ou ideia que parecia esquecido pode renascer e recolocar você no centro das atenções.

6. Virgem

Depois de um período de sobrecarga e autocobrança, os virginianos finalmente verão resultados concretos do esforço que vêm fazendo.

O reconhecimento profissional e a estabilidade emocional estão próximos. Não é hora de desistir — é hora de ajustar detalhes e seguir firme, porque a recompensa vem logo.

7. Sagitário

Sagitário passou por semanas de questionamentos e frustração, mas o otimismo natural volta com força.

Uma boa notícia ou mudança de cenário — talvez uma viagem, novo trabalho ou oportunidade de estudo — marca o início de um novo capítulo. A liberdade que você tanto busca está a caminho.

Mensagem final dos astros

Os sete signos desta lista estão sob influência direta de aspectos que estimulam recomeços e transformações. Mesmo que o cansaço seja grande, a energia cósmica começa a mudar — e, com ela, surgem oportunidades de cura, renovação e prosperidade.

Nada permanece escuro para sempre. E, para esses signos, o amanhecer já começou a nascer.