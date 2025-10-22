Suposta cartomante é presa após extorquir R$ 80 mil de idoso, em Goianésia

Alegando presença de “espíritos malignos”, ela ameaçava vítima caso quantias não fossem enviadas

Gabriella Pinheiro - 22 de outubro de 2025

Se passando por uma suposta cartomante, uma mulher identificada como Sabrina Saviti Jorge foi presa, suspeita de extorquir R$ 80 mil de um idoso, de 66 anos. O flagrante ocorreu na tarde da última segunda-feira (20), em Goianésia.

De acordo com o Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri), o caso veio à tona após a vítima procurar a autoridade policial, denunciando ter caído em um golpe espiritual.

O primeiro contato entre as partes ocorreu por meio de uma propaganda em uma rádio local, utilizada pela própria investigada para divulgar os serviços.

Logo na primeira consulta, ela se apresentou como “Sabrina Vitória” e cobrou R$ 6 mil pela realização de um “trabalho espiritual”.

Após o pagamento inicial, a mulher passou a proferir uma série de ameaças, alegando a presença de “espíritos malignos” que prejudicariam o idoso e a família dele caso os pagamentos não continuassem.

Com medo, a vítima realizou diversos repasses ao longo de meses, que totalizaram R$ 80 mil.

No dia 19 de outubro, no entanto, Sabrina voltou a cobrar e exigiu um valor adicional de R$ 22 mil, alegando que a quantia seria necessária para “fechar a mesa de macumbaria” e encerrar os supostos transtornos espirituais. Diante da situação, o idoso procurou a delegacia.

Após a denúncia, equipes policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar e prender a suposta cartomante em flagrante, enquanto ela deixava o imóvel onde realizava os atendimentos.

Após a detenção, foi constatado que a investigada já responde por outros crimes de extorsão e estelionato em Goianésia, Uruaçu e no Distrito Federal (DF). A pena pode chegar a 10 anos de prisão.

A divulgação da imagem da acusada foi realizada nos termos da Lei nº 13.869/2019 e da Portaria nº 547/2021 – PC, conforme despacho da autoridade policial, de modo que a publicação possa auxiliar na identificação de outras possíveis vítimas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias de Goiás!