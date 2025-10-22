Técnico ensina maneira eficaz, simples e prática de desentupir a boca do fogão

O passo a passo mostrado em vídeo promete resolver um incômodo comum na cozinha e sem usar agulha desentupidora

Magno Oliver - 22 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal RA Construção)

Um vídeo publicado nas redes sociais chamou atenção ao mostrar um método rápido e prático para desentupir a boca do fogão sem precisar chamar assistência técnica ou apelar para a famosa agulha desentupidora.

A dica foi compartilhada por um técnico experiente e já acumula milhares de visualizações. No vídeo, ele explica que o segredo está em usar uma chave 8 canhão para remover o pequeno bico localizado na parte superior da boca do fogão.

Segundo o profissional, essa peça costuma acumular resíduos de gordura e sujeira, o que impede a saída correta do gás. Muita gente pensa que o problema está na saída da chama, quando, na verdade, é por dentro.

Depois de retirar o bico, o técnico orienta a abrir o ramal do fogão por alguns segundos, permitindo que a pressão do gás expulse a sujeira acumulada. O resultado é imediato: a chama volta forte, azul e regular, como em um fogão novo.

A técnica, além de eficaz, dispensa o uso de produtos químicos e ferramentas complexas. O único cuidado, segundo o profissional, é garantir que o fogão esteja desligado na energia e que o processo seja feito com atenção e segurança.

Nas redes, o truque vem sendo elogiado por unir simplicidade, economia e eficiência, mostrando que pequenos ajustes feitos da maneira certa podem prolongar a vida útil dos eletrodomésticos e deixar o dia a dia muito mais prático.

Confira o tutorial completo:

