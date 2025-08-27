Justiça absolve jovem que matou namorado com agulha de narguilé em Aparecida de Goiânia

Discussão que resultou no crime teria iniciado em uma feira e ido parar na casa deles

Paulo Roberto Belém - 27 de agosto de 2025

Briga entre o casal teria resultado em morte (Foto: Reprodução)

A jovem acusada de ter matado o próprio namorado utilizando uma agulha de narguilé foi absolvida pela Justiça no último dia 20. O crime o correu em 2020, no Residencial Village Garavelo, região Sul de Aparecida de Goiânia.

No dia do episódio, Nicole Maria Ferreira da Costa, com 19 anos na época, teria golpeado Adailton Gomes de Abreu Sousa, de 24 anos, com o objeto, após uma discussão que teria iniciado em uma feira e ido parar na casa deles.

“Nicole, em posse de um instrumento perfurante, desferiu um golpe no peito da vítima, com o intuito de lhe provocar lesões. O golpe atingiu o coração de Adailton, que caiu ao chão e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local”, citou a denúncia.

Na sentença, a juíza Maria Umbelina Zorzetti considerou que a acusada agiu em legítima defesa, evidenciada pelos gritos de socorro ouvidos pelas testemunhas.

“Ademais, a acusada, imediatamente após o ocorrido, prestou socorro à vítima, demonstrando que sua intenção era unicamente cessar as agressões, não causar a morte”, pontuou Zorzetti na decisão.

Segundo o G1, a princípio, Nicole havia sido denunciada por homicídio qualificado. Devido à desclassificação do crime, o MP ofereceu uma nova denúncia em maio de 2022 por lesão corporal seguida de morte.

À Justiça, a jovem contou que após chegar em casa com o namorado, ele insistiu em entrar no quarto em que estava, onde destruiu móveis e objetos enquanto ela gritava.

Nicole disse que foi surpreendida por ele, que, com o rosh (recipiente onde se coloca o tabaco e o carvão para gerar a fumaça) de um narguilé em mãos, começou dar golpes na cabeça e a asfixiar, enquanto a empurrava contra o guarda-roupa.

Continuando o depoimento, disse que para tentar se defender das agressões, ela teria pegado um objeto que estava sobre a mesa, sem conseguir identificar qual era, e desferiu um golpe contra ele.

Ainda segundo o G1, a defesa de Nicole não quis se manifestar. Já a de Adailton disse que não concorda com decisão e que, “se for do interesse da família, serão adotadas as medidas cabíveis”, citaram.

