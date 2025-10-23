Anapolino fica paraplégico após sofrer grave acidente na França e família abre vaquinha para conseguir ajudá-lo

Vítima teve fraturas na coluna, clavícula, rosto e está em estado crítico

Gabriella Pinheiro - 23 de outubro de 2025

Wesley Rodrigues. (Foto: Arquivo Pessoal)

O que era para ser uma rápida ida ao banco transformou a vida do anapolino Wesley Rodrigues, que ficou paraplégico em decorrência de um grave acidente. O caso aconteceu na última segunda-feira (20), na França — país onde a vítima reside.

Conforme divulgado pelo perfil Porta-Voz do Imigrante, o homem teria saído de casa e ido até uma instituição financeira para fazer um saque.

Devido à demora para retornar e sem ter as ligações atendidas, a namorada de Wesley resolveu procurá-lo. Ao chegar ao local, encontrou a equipe do Corpo de Bombeiros e alguns socorristas, vendo o companheiro já dentro da ambulância.

Ela alega que o homem estava em um trotinete (meio de transporte de duas rodas) e que supostamente teria sofrido uma queda.

Familiares e amigos, contudo, afirmam que, durante os momentos em que esteve consciente, a vítima relatou lembrar de sentir algo batendo nele e que só se recorda de acordar no hospital momentos depois.

Wesley sofreu fraturas na coluna, na clavícula e no rosto, além de apresentar dificuldades para respirar e não estar se movimentando da cintura para baixo. Ele já passou por duas cirurgias e segue internado em estado crítico.

Sem familiares morando no país europeu, o filho dele, Pablo Henrique da Silva — único da família com passaporte —, pede ajuda para conseguir viajar à França, visitar o pai, definir a conduta médica a ser adotada e assinar alguns documentos.

Por isso, ele e a esposa criaram uma vaquinha para cobrir os custos da viagem.

“Eu sou o único da família com passaporte e preciso viajar com urgência para definir a conduta médica a ser adotada com meu pai. Estamos pedindo sua ajuda financeira para cobrir os custos da viagem. Qualquer contribuição é bem-vinda!”, diz.

Qualquer ajuda pode ser enviada por meio da chave Pix: 70767367138, em conta registrada no nome de Pablo Henrique

