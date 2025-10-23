Moradores de rua acham R$ 20 mil, devolvem ao dono e veem suas vidas mudarem para sempre

Gesto de honestidade comoveu empresário de São Paulo e transformou destino de Rejaniel e Sandra

Magno Oliver - 23 de outubro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Um gesto de honestidade rara mudou completamente a vida de Rejaniel de Jesus e Sandra Regina, um casal em situação de rua que vivia sob um viaduto no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.

Mesmo sem ter mais que R$ 1 no bolso, os dois decidiram devolver R$ 20 mil que haviam encontrado, dinheiro que havia sido roubado de um restaurante japonês da região.

O valor, perdido por assaltantes durante a fuga, foi devolvido integralmente à polícia por Rejaniel e Sandra.

A atitude chamou a atenção do dono do restaurante, o empresário Miguel Kikuchi, que ficou comovido ao descobrir que os autores do gesto viviam nas ruas.

“Poderíamos ter dado metade do dinheiro, mas isso não mudaria a vida deles”, contou o chef. Em vez de uma recompensa momentânea, Miguel decidiu oferecer algo muito mais valioso: emprego, capacitação e moradia.

Antes da nova fase começar, o casal foi recebido para uma refeição completa no restaurante — um momento simbólico de acolhimento para quem, até então, sobrevivia de restos e recicláveis.

Do viaduto para um recomeço

A proposta feita por Miguel dava ao casal duas opções: uma viagem para reencontrar familiares no Maranhão e no Paraná, ou a oportunidade de recomeçar com dignidade, através do trabalho e treinamento profissional.

Eles escolheram o recomeço. “Vou ganhar treinamento e aprender alguma coisa nova”, disse Rejaniel, que foi contratado como auxiliar de serviços gerais. Sandra Regina, por sua vez, assumiu o cargo de auxiliar de cozinha.

Após três anos vivendo nas ruas, o casal agora tem renda, moradia e um novo propósito de vida. “Não quero voltar nunca mais para lá”, afirmou Sandra, emocionada.

O empresário também está acompanhando o casal nesse processo de adaptação, oferecendo suporte para que possam retomar a autonomia e reconstruir a autoestima.

Mais do que um ato de bondade, a história mostra que a honestidade continua sendo transformadora — não apenas para quem a pratica, mas para todos ao redor.