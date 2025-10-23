Passageiro revela estratégia infalível para motorista de aplicativo nunca cancelar a viagem
Viajante descobriu um jeito de embarcar sempre e com facilidade por meio de uma simples palavra-chave
Quem usa aplicativos de transporte sabe o quanto é frustrante pedir uma corrida e vê-la ser cancelada logo em seguida, não é mesmo? Um trauma universal.
Mas um passageiro encontrou uma estratégia inusitada que, segundo ele, garante que o motorista jamais recuse a solicitação de viagem. E o segredo está em uma simples saudação: “A paz do Senhor!”
A dica viralizou após ser mostrada em um vídeo divertido no Instagram, que rapidamente acumulou milhares de visualizações e comentários. No vídeo, o passageiro explica que passou a usar a frase no chat assim que o motorista aceita a corrida e, desde então, nenhum cancelamento aconteceu mais.
Segundo ele, o cumprimento causa empatia e cria uma conexão imediata com muitos motoristas, que reagem de forma positiva e até mais cuidadosa durante o trajeto.
A “estratégia gospel”, como os internautas apelidaram nos comentários, foi vista como uma forma leve e respeitosa de começar a corrida com boas vibrações.
O vídeo rapidamente se espalhou nas redes, rendendo risadas e depoimentos de pessoas que decidiram testar a tática. Muitos afirmaram que realmente funcionou, e alguns disseram que até receberam respostas carinhosas dos motoristas, como “Amém, irmão!” ou “Deus te abençoe!”.
No vídeo ele explica: “Quando eu digo “A paz do Senhor”, ele pensa o quê? É uma viagem abençoada, não vou cancelar. Aí ele pega e me busca. Tô chegando!”
Confira a dica completa:
