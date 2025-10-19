Motorista da Uber é preso em Aparecida de Goiânia suspeito de estuprar passageira durante corrida

Vítima relata que foi forçada a praticar sexo oral sob ameaça na madrugada. Já o homem nega e diz que ato foi consensual.

Da Redação - 19 de outubro de 2025

Motorista parceiro da Uber foi encontrado pela CPE em casa e conduzido à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Um motorista parceiro da Uber, de 28 anos, foi preso em flagrante neste domingo (19), no Setor Jardim da Luz, em Aparecida de Goiânia, poucas horas após ser suspeito de estuprar uma passageira.

A prisão ocorreu após a Polícia Militar receber informações sobre o crime, que teria ocorrido durante uma corrida contratada pelo aplicativo.

De acordo com o relato da vítima, uma mulher de 28 anos, ela solicitou o veículo por volta das 2h30 da madrugada. Durante o trajeto, o condutor teria a ameaçado e forçado a praticar sexo oral, além de tentar ter conjunção carnal contra a vontade dela, chegando a dizer que iria “lhe comer”.

A vítima descreveu as agressões detalhadamente, mencionando que foi forçada a abaixar a roupa e teve suas partes íntimas tocadas pelo homem, praticando o ato por medo.

Com base nas informações do veículo (um VW/Gol branco) e nas características físicas do suspeito fornecidas, a equipe da CPE Bravo conseguiu identificar o motorista e localizá-lo em sua residência.

Ao ser abordado pela por uma equipe da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Aparecida de Goiânia, o homem confirmou a corrida e o ato sexual no veículo, mas negou qualquer tipo de ameaça ou coerção, sustentando que relação foi consensual.

Diante das versões e da gravidade da denúncia, o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde a vítima já se encontrava prestando depoimento à autoridade policial e o reconheceu.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!