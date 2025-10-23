Pedreiro revela segredo para remover toda sujeira do vaso sanitário e deixá-lo como novo

Profissional experiente no assunto mostrou que o truque certo vale mais que mil produtos caros

Magno Oliver - 23 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Daiani Oficial)

Se tem uma situação complicada que passamos em casa, é o problema de se deparar com o vaso sanitário amarelado, encardido e com crosta grossa por dentro.

Manter o vaso sanitário limpo e livre daquelas manchas difíceis é um desafio trabalhoso até para quem capricha na faxina. Mas um vídeo recente no YouTube viralizou ao mostrar uma técnica simples e extremamente eficaz para resolver o problema.

Em vídeo postado na página, ela mostra como agir caso você se depare com essa situação que é uma verdadeira dor de cabeça para quem cuida das tarefas domésticas.

O autor do vídeo, um pedreiro experiente, revelou o produto que vem conquistando a internet: o limpa pedras, usado originalmente em construções e reformas.

O tutorial mostra o profissional retirando a água interna e aplicando o produto diretamente nas partes mais encardidas do vaso sanitário. Ele explica que é só retirar toda a água, aplicar, esperar 10 minutos e depois ir removendo a sujeira com uma bucha grossa.

Em poucos minutos, o resultado impressiona: a cerâmica volta a ficar branca, sem esforço e sem precisar de escova. Segundo ele, o segredo está em deixar o produto agir por alguns minutos antes de enxaguar.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

