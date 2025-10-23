Piscina sem obra, quebra-quebra e sujeira fica pronta em 3 dias e é até 30% mais econômica

Modelo pré-moldado promete instalação limpa, economia e durabilidade maior que a das piscinas de alvenaria

Magno Oliver - 23 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração)

Quem sonha em ter uma piscina em casa, mas teme meses de obra, quebra-quebra e sujeira, já tem uma alternativa prática e moderna.

O modelo pré-moldado vem se popularizando no Brasil e pode ser instalado e entregue totalmente pronto em apenas três dias, com economia de até 30% em relação às versões de alvenaria.

A estrutura é feita em PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro), material leve, resistente e impermeável. As piscinas saem de fábrica com toda a parte hidráulica e elétrica montada, o que agiliza o processo e evita atrasos.

O cronograma de instalação é simples:

Dia 1: escavação do terreno e encaixe da piscina;

Dia 2: conexão dos sistemas hidráulico e elétrico;

Dia 3: testes de funcionamento e entrega técnica ao cliente.

Com isso, o proprietário pode dar o primeiro mergulho em menos de uma semana, sem passar por meses de poeira e barulho.

Além da velocidade, o modelo pré-moldado também se destaca pela durabilidade e facilidade de manutenção.

A impermeabilização feita com gel evita vazamentos, e o material é totalmente soldável — ou seja, mesmo em caso de rachadura, pode ser reparado sem prejuízo estrutural.

Enquanto uma piscina de alvenaria custa em média R$ 3 mil a R$ 3,5 mil por metro quadrado apenas para construção do tanque, as pré-moldadas têm valores a partir de R$ 31 mil, o que representa redução significativa no investimento final.

Compactas, sustentáveis e com acabamento de alto padrão, as piscinas pré-moldadas vêm se consolidando como a opção ideal para quem quer lazer rápido, limpo e acessível — sem abrir mão do visual moderno e da praticidade.