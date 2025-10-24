6 faculdades que têm potencial de atrair altos salários nos próximos anos, segundo recrutadores

Setores ligados à tecnologia, saúde e energia devem liderar as oportunidades com remunerações mais altas até o fim da década

Pedro Ribeiro - 24 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Matheus Bertelli)

O mercado de trabalho brasileiro passa por uma transformação acelerada, impulsionada pela tecnologia, pela transição energética e pelas novas demandas da economia digital.

Com isso, recrutadores de grandes empresas já apontam quais formações devem render os melhores salários nos próximos anos.

De acordo com consultorias como Robert Half, PageGroup e Catho, o crescimento econômico e a escassez de profissionais qualificados em determinadas áreas devem elevar os rendimentos médios de quem se formar em cursos estratégicos.

Veja as seis faculdades que despontam como apostas para carreiras de alta remuneração:

1. Engenharia de Software

A expansão do setor de tecnologia e o avanço da inteligência artificial colocam a Engenharia de Software entre os cursos mais promissores da década.

Profissionais com domínio em programação, automação e ciência de dados têm sido disputados por startups e grandes companhias.

Salário médio: entre R$ 10 mil e R$ 25 mil, podendo ultrapassar esse valor em cargos de liderança técnica.

2. Medicina

Mesmo com alta concorrência, o curso de Medicina continua liderando o ranking de remuneração.

A demanda por especialistas em áreas como geriatria, psiquiatria e medicina preventiva deve crescer com o envelhecimento da população e o avanço dos planos de saúde regionais.

Salário médio: entre R$ 15 mil e R$ 40 mil, conforme especialidade e local de atuação.

3. Engenharia Elétrica e de Energia

A transição para fontes renováveis e a eletrificação da economia criam uma nova geração de empregos técnicos e estratégicos.

Engenheiros com experiência em energia solar, eólica e mobilidade elétrica serão essenciais.

Salário médio: entre R$ 9 mil e R$ 20 mil, com potencial maior em multinacionais do setor.

4. Ciência de Dados e Inteligência Artificial

A profissão está em plena expansão. Bancos, e-commerces e empresas industriais buscam especialistas capazes de transformar dados em decisões estratégicas.

A demanda é global e deve se manter aquecida por pelo menos mais dez anos.

Salário médio: entre R$ 12 mil e R$ 30 mil.

5. Direito com foco em Compliance e Proteção de Dados

Com o avanço da legislação digital e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), escritórios e empresas têm buscado advogados especializados em governança corporativa, ética e privacidade de informações.

Salário médio: entre R$ 8 mil e R$ 18 mil, podendo ser muito superior em consultorias jurídicas internacionais.

6. Engenharia Biomédica

A integração entre tecnologia e medicina está criando novas possibilidades na área da saúde.

Engenheiros biomédicos que atuam com equipamentos hospitalares, próteses inteligentes e telemedicina estão entre os mais valorizados.

Salário médio: entre R$ 9 mil e R$ 22 mil.

Um mercado cada vez mais técnico e multidisciplinar

Os recrutadores apontam que os profissionais mais bem pagos do futuro serão aqueles capazes de combinar conhecimento técnico, pensamento analítico e domínio de ferramentas digitais.

Formações híbridas — como Engenharia com especialização em Gestão de Dados ou Medicina com foco em Inovação Tecnológica — também devem ganhar força.

No cenário projetado até 2030, quem investir em atualização constante e fluência digital terá as melhores chances de ocupar os cargos de maior prestígio e remuneração.