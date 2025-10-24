Bispo da Diocese de Anápolis, Dom João Wilk, volta a ser internado

Religioso de 74 anos realiza exames e segue sob acompanhamento médico, informou a Cúria Diocesana

Davi Galvão - 24 de outubro de 2025

Dom João Wilk, bispo de Anápolis. (Foto: Divulgação)

O bispo da Diocese de Anápolis, Dom João Casimiro Wilk, voltou a ser internado. A informação foi confirmada ao Portal 6 nesta sexta-feira (24) pela Cúria Diocesana.

Em nota, o órgão informou que o religioso “se encontra realizando exames na unidade, com acompanhamento próximo da equipe médica”. Ainda conforme o comunicado, novas informações serão divulgadas em momento oportuno.

“Confiamos ao Senhor o restabelecimento de sua saúde”, acrescentou a nota oficial.

Esta é a terceira internação de Dom João em 2025. Em maio, ele chegou a ficar na UTI após um episódio de desconforto abdominal. Já em abril, permaneceu internado por cinco dias com diagnóstico de debilidade hepática e baixa atividade cardíaca, além de efeitos colaterais provocados por medicamentos.

Natural da Polônia, Dom João Wilk tem 74 anos e está à frente da Diocese de Anápolis desde 2004, quando foi nomeado pelo então papa João Paulo II.

