Cena de advogada de Goiânia engolida por portão faz 6 anos e ainda gera alerta sobre segurança

Profissional, que ficou cerca de 1h presa em quintal com pit bulls, levou a situação na esportiva e virou meme nacional

Paulo Roberto Belém - 24 de outubro de 2025

Na época, vídeo mostrando mulher sendo engolida por portão repercutiu em todo o país. (Foto: Captura)

Faz seis anos que em um belo dia, em Goiânia, uma advogada que caminhava tranquilamente por uma calçada quando, de repente, é engolida por um portão basculante, ficando trancada na parte externa de uma residência.

O vídeo que repercutiu a situação é datado de 4 de outubro de 2019. Nas imagens que viralizaram por todo o país, o suposto morador sai de moto da casa. Enquanto observa o trânsito, o inusitado acontece.

Marilene de Oliveira, com 62 anos na época, vinha pela caminhando, quando o movimento de fechamento do portão basculante literalmente a empurra para a garagem do imóvel, se fechando em seguida.

As imagens seguintes mostram a advogada “sem entender nada”. Ela contou em entrevista à Record TV, que no dia estava sem celular e não podendo acionar ninguém para socorrê-la, ficou por uma hora por lá na companhia de dois pit bulls. Felizmente, os animais não a atacou.

Marilene contou que a primeira pessoa a percebê-la naquela situação foi uma vizinha da residência, que viu que algo estava errado. “Tentei explicar o que aconteceu”, disse na reportagem, mas entendendo que aquilo era “difícil de acreditar”.

Para a sorte da advogada, quem a socorreu, a libertando, foi o próprio morador que tinha saído com a moto. “Ele ficou sem entender também e exclamou ‘Nossa Senhora, meu Deus do céu’, também encabulado com o que ocorreu”, sugeriu.

Ao final, ela reconheceu à Record TV o apelido de “senhora do portão”. “Eu sou. O que vou fazer?”, disparou, de forma humorada. “O povo conseguiu rir muito da cena. Então, eu colaborei para a felicidade deles”, encerrou.

