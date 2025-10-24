Cliente escolhe todos os ingredientes do Subway e valor final do lanche impressiona

Lanche ficou tão grande para comer e pagar que o criador de conteúdo acabou o batizando de "X-Tudo do Subway"

Magno Oliver - 24 de outubro de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

O Subway é conhecido mundialmente por oferecer sanduíches personalizados e por dar liberdade para o cliente montar o lanche do seu próprio gosto e fome.

Mas um experimento feito pelo criador de conteúdo Marcos Moreno chamou atenção nas redes sociais ao mostrar o que acontece quando se pede todos os ingredientes disponíveis no cardápio.

Em um vídeo publicado no Instagram, que rapidamente viralizou, Marcos mostrou o momento em que faz o pedido incomum.

“Coloquei churrasco, frango grelhado, tô colocando frango defumado com cream cheese, frango teriaki, carne seca, carne supreme, frango empanado”, narra a primeira atendente, enquanto começa a montagem do sanduíche.

Logo depois, uma segunda funcionária continua a montar a pilha de ingredientes no pão: “Queijo cheddar, suíço, mussarela. Bacon, salame, pepperoni, presunto, cream cheese, cheddar cremoso.”

E para completar, a terceira atendente adiciona os vegetais e molhos: “Coloquei alface, tomate, pimentão, picles, cebola, pepino e azeitona. Molho barbecue e molho supreme, tá?”.

O resultado foi um sanduíche de 1,71 kg, repleto de camadas de carnes, queijos, legumes e molhos. A experiência, que tinha como objetivo testar os limites da personalização da rede, acabou chamando atenção pelo preço: o lanche completo saiu por R$ 235,50.

Ao final, ele presenteia um fã na saída do estabelecimento com um sanduíche e ainda tira foto com o rapaz.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Moreno (@soumarcosmoreno)

