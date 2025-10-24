Como fazer a limpeza de um pano de prato da maneira correta e sem estragar

Muita gente pensa que basta jogar na máquina de lavar e pronto, mas há truques simples que fazem toda a diferença

Pedro Ribeiro - 24 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Instagram)

O pano de prato é um dos itens mais usados na cozinha, mas também um dos que mais acumulam sujeira e bactérias.

Por isso, saber como fazer a limpeza do pano de prato da maneira correta é essencial para manter a higiene e evitar odores desagradáveis.

Em um vídeo publicado no Instagram pela influencer Cantinho da Tami (@cantinho_datami), ela mostrou um método eficiente e fácil de seguir, capaz de deixar o pano de prato branco e limpo sem danificar o tecido.

Tudo com produtos simples que você provavelmente já tem em casa.

Antes de começar a limpeza, é importante ter em mãos os ingredientes que realmente ajudam a eliminar as manchas e a gordura acumulada.

Você vai precisar de detergente clorado, sabão em pó, água oxigenada volume 30 e, claro, água quente.

Esses produtos, quando usados corretamente, removem sujeiras profundas e devolvem o branco original do pano de prato.

Primeiro passo: o molho com detergente clorado

Coloque os panos de prato em uma bacia com água suficiente para cobri-los. Adicione um pouco de detergente clorado e deixe de molho de um dia para o outro.

Esse tempo é essencial para que o produto quebre a gordura e elimine as bactérias.

Depois, enxágue bem e retire todo o resíduo.

Segundo passo: a mistura clareadora

Em seguida, prepare uma mistura poderosa. Em uma bacia, coloque sabão em pó e água oxigenada volume 30.

Acrescente água quente para ajudar a diluir e potencializar o efeito. Mergulhe o pano de prato nessa solução, cubra completamente e deixe de molho por alguns minutos.

Esse processo vai ajudar a eliminar as manchas mais resistentes e devolver o brilho do tecido.

Finalizando a limpeza

Após o molho, lave o pano de prato normalmente com água e sabão até remover todo o produto.

Depois, é só colocar para secar ao sol — a luz solar também ajuda na desinfecção natural.

Quando estiver seco, você vai perceber a diferença: o pano de prato fica branquinho, macio e com aspecto de novo.

Manter essa rotina de limpeza é uma forma simples e eficaz de garantir mais durabilidade para seus panos e um ambiente de cozinha mais limpo e saudável.

Afinal, o pano de prato entra em contato com pratos, talheres e alimentos, e merece cuidados especiais.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cantinho da Tami (@cantinho_datami)

