Em ascensão, rapper anapolino do hit “Eu te entendo Oruam” vai se apresentar no maior festival de Trap do país

Big Fett aposta em um estilo agressivo e tem clipes com 30 e até 88 mil visualizações no Youtube

Samuel Leão - 24 de outubro de 2025

Big Fett, rapper polêmico de Anápolis. (Foto: Reprodução/Youtube)

Um rapper de Anápolis, conhecido pela irreverência polêmica e por tratar tanto de Goiás quanto do crime em suas letras, foi selecionado para participar do maior festival de Trap do país, o Cena 2k, que acontecerá em São Paulo entre os dias 21 e 23 de novembro, na Neo Química Arena.

O evento conta com participações de nomes internacionais com Young Thug e A$ap Ferg, além de artistas que ainda serão anunciados e diversos emergentes do cenário nacional. Dentre eles, Big Fett, artista anapolino que cresce ultimamente na produção do estilo Trap, expoente moderno do Rap.

Com músicas controversas como “Eu te entendo Oruam”, na qual ele rima dizendo “meu pai também era bandido, eu te entendo Oruam”, ele também assina composições como “Essa foi gol do Goiás” e usa como apelido o nome “Walterror”, em referência ao jogador Walter que fez sucesso no Goiás e era conhecido pelo porte físico acima do peso e por comemorar fazendo o sinal de duas pistolas com as mãos.

Comumente utilizando “grillz”, que são joias dentais que simulam dentes cobertos por ouro ou prata, ele aposta em um estilo agressivo e tem clipes com 30 e até 88 mil visualizações no Youtube. Parte do sucesso do anapolino ocorreu após ele passar a integrar o grupo MP7, cujo fundador, Akao 47, é morador de Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, e já emplacou hits no cenário do Trap nacional.

Os ingressos para o festival estão custando R$ 300 a inteira e R$ 150 a meia para cada dia, enquanto o combo dos três dias sai por R$ 640. Com um cenário populoso em grupos e bancas, porém pouco expressivo no Rap nacional, o grupo tem a expectativa de ampliar os horizontes da produção goiana no segmento.

