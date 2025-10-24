Hospital Cora abre processo seletivo com mais de 30 vagas e salários de até R$ 5,3 mil

Complexo em Goiânia busca profissionais para nove cargos diferentes

Natália Sezil - 24 de outubro de 2025

Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora). (Foto: Divulgação/SES-GO)

O Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), localizado em Goiânia, está com um processo seletivo aberto para o preenchimento de 33 vagas imediatas.

Para este primeiro momento, o hospital busca auxiliar de cozinha (03 vagas), auxiliar de limpeza (27) e copeiro (03). Os salários chegam a R$ 1.791,43.

Também há formação de cadastro de reserva para as funções de assistente social, fonoaudiólogo, técnico de nutrição, e auxiliares administrativo, de farmácia e lavanderia. A remuneração inicial pode chegar a R$ 5.324,31.

O vencimento aumenta após os seis primeiros meses, e as jornadas variam entre 12×36, 30h ou 44h semanais, de acordo com o cargo.

As inscrições seguem até o próximo domingo (26) e devem ser realizadas online, por meio dos links disponíveis no edital da seleção. Eles estão dispostos nos Anexos VI e VII.

O processo seletivo acontece em cinco etapas. São elas: triagem, avaliação específica online, entrevista ou dinâmica de grupo, entrevista técnica, e exame médico mais análise documental.

Mais informações, como os requisitos de cada vaga e as atribuições de cada função no Cora, estão disponíveis no edital.

