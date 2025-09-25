Goiânia inaugura Cora, referência nacional no tratamento de câncer pelo SUS

Unidade foi inspirada no modelo do Hospital de Amor, em Barretos (SP), reconhecido internacionalmente

Gabriella Pinheiro - 25 de setembro de 2025

Imagem mostra solenidade durante inauguração do Cora, que aconteceu nesta quinta-feira (25). (Foto: Gabriella Pinheiro/ Porrtal 6)

Foi inaugurado, na manhã desta quinta-feira (25), o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), sendo a primeira unidade pública exclusivamente para o tratamento de câncer infantil.

O evento de lançamento ocorreu no estacionamento do Cora, na Rua Guatambus com a Rua Doná Todica, no setor Barravento, em Goiânia.

Durante a cerimônia, o governador Ronaldo Caiado (UB) ressaltou a importância do hospital para o estado. “É algo inédito, inimaginável. Como cirurgião eu posso dizer isso. […] Esta obra aqui não é um caixote, de maneira nenhuma, ela é vida, ela é humanidade e compromisso”, reforçou.

Ele também agradeceu o apoio de artistas como Alok, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Maiara e Maraisa, Leonardo e Chitãozinho e Xororó, que contribuíram financeiramente com as obras.

No evento, também esteve presente o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), que aproveitou a ocasião para fazer promessas de melhorias na área da saúde.

“Nos próximos três anos de mandato, eu vou mudar o sistema de saúde. Vou construir muita coisa. Vou construir cinco UPAs [Unidades de Pronto Atendimento] novas, vou substituir muitas delas por UPAs bem organizadas, arrumadas. O povo não merece esse sistema de saúde que nós temos aqui […]”, criticou.

Detalhes

O Cora possui mais de 44 mil metros quadrados de área construída e teve um investimento de R$ 192,7 milhões de obras e R$ 63,2 milhões em equipamentos, somando R$ 255 milhões. A obra foi construída em 25 meses.

Além disso, o hospital foi inspirado no modelo do Hospital de Amor, em Barretos (SP), reconhecido internacionalmente, e funciona 24 horas.

O complexo é composto por 60 leitos, sendo 48 de internação e 12 de observação, além de UTI pediátrica, unidade

de quimioterapia, centro cirúrgico para procedimentos de alta complexidade e transplante de medula óssea. O custeio mensal da estrutura é estimado em R$ 6,8 milhões.

Com as portas abertas desde junho deste ano, o hospital já atendeu mais de 2 mil pessoas. Todo o fluxo de atendimento é coordenado pelo Complexo Regulador Estadual.

O local oferece tratamento para crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos, com suspeita ou diagnóstico de câncer e adultos jovens, de 18 a 23 anos, com cânceres ósseos.

