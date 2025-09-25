Goiânia inaugura Cora, referência nacional no tratamento de câncer pelo SUS
Unidade foi inspirada no modelo do Hospital de Amor, em Barretos (SP), reconhecido internacionalmente
Foi inaugurado, na manhã desta quinta-feira (25), o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), sendo a primeira unidade pública exclusivamente para o tratamento de câncer infantil.
O evento de lançamento ocorreu no estacionamento do Cora, na Rua Guatambus com a Rua Doná Todica, no setor Barravento, em Goiânia.
Durante a cerimônia, o governador Ronaldo Caiado (UB) ressaltou a importância do hospital para o estado. “É algo inédito, inimaginável. Como cirurgião eu posso dizer isso. […] Esta obra aqui não é um caixote, de maneira nenhuma, ela é vida, ela é humanidade e compromisso”, reforçou.
Ele também agradeceu o apoio de artistas como Alok, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Maiara e Maraisa, Leonardo e Chitãozinho e Xororó, que contribuíram financeiramente com as obras.
No evento, também esteve presente o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), que aproveitou a ocasião para fazer promessas de melhorias na área da saúde.
“Nos próximos três anos de mandato, eu vou mudar o sistema de saúde. Vou construir muita coisa. Vou construir cinco UPAs [Unidades de Pronto Atendimento] novas, vou substituir muitas delas por UPAs bem organizadas, arrumadas. O povo não merece esse sistema de saúde que nós temos aqui […]”, criticou.
Detalhes
O Cora possui mais de 44 mil metros quadrados de área construída e teve um investimento de R$ 192,7 milhões de obras e R$ 63,2 milhões em equipamentos, somando R$ 255 milhões. A obra foi construída em 25 meses.
Além disso, o hospital foi inspirado no modelo do Hospital de Amor, em Barretos (SP), reconhecido internacionalmente, e funciona 24 horas.
O complexo é composto por 60 leitos, sendo 48 de internação e 12 de observação, além de UTI pediátrica, unidade
de quimioterapia, centro cirúrgico para procedimentos de alta complexidade e transplante de medula óssea. O custeio mensal da estrutura é estimado em R$ 6,8 milhões.
Com as portas abertas desde junho deste ano, o hospital já atendeu mais de 2 mil pessoas. Todo o fluxo de atendimento é coordenado pelo Complexo Regulador Estadual.
O local oferece tratamento para crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos, com suspeita ou diagnóstico de câncer e adultos jovens, de 18 a 23 anos, com cânceres ósseos.
