4 utilidades que uma bola de papel alumínio possui e muitos não sabem

Com um simples pedaço desse material, é possível resolver pequenas tarefas do dia a dia de forma prática, econômica e criativa

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal BloodyVids)

O papel alumínio é um daqueles itens que quase todo mundo tem em casa, mas pouca gente imagina o quanto ele pode ser útil além da cozinha.

Seja para facilitar a limpeza, melhorar o sinal da internet ou até recuperar objetos cortantes, o papel alumínio pode se tornar um verdadeiro aliado doméstico.

Seja para facilitar a limpeza, melhorar o sinal da internet ou até recuperar objetos cortantes, o papel alumínio pode se tornar um verdadeiro aliado doméstico.

Confira quatro utilidades surpreendentes que uma simples bola desse material possui e que muitas pessoas ainda desconhecem.

1. Aumentar a potência do roteador

Se o Wi-Fi anda fraco em alguns cômodos da casa, o papel alumínio pode ajudar.

Basta moldar uma pequena placa ou curvar uma folha em formato de meia-lua e colocá-la atrás das antenas do roteador.

O alumínio reflete as ondas de sinal, direcionando-as para onde você mais precisa.

É um truque simples, mas que realmente faz diferença na força da conexão.

2. Amolar a lâmina do liquidificador

Com o tempo, as lâminas do liquidificador perdem o corte e o desempenho cai. Nesse caso, o papel alumínio também pode ajudar.

Faça pequenas bolinhas de alumínio, coloque-as dentro do copo do liquidificador com um pouco de água e ligue o aparelho por alguns segundos.

O atrito das bolinhas ajuda a amolar as lâminas, deixando o equipamento mais eficiente sem precisar desmontá-lo.

3. Amolar tesoura

Outro uso prático do papel alumínio é recuperar o corte da tesoura.

Dobre uma folha de alumínio várias vezes até formar uma pequena camada espessa.

Depois, corte essa folha repetidamente com a tesoura.

O atrito com o alumínio ajuda a afiar as lâminas, devolvendo a precisão do corte em poucos minutos.

4. Remover eletricidade estática das roupas

Se as roupas saem da secadora grudando umas nas outras, o papel alumínio pode resolver isso de forma instantânea.

Basta fazer uma bola média e colocá-la dentro da secadora junto com as peças.

O alumínio neutraliza a eletricidade estática, deixando as roupas mais soltas e macias.

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

