4 utilidades que uma bola de papel alumínio possui e muitos não sabem
Com um simples pedaço desse material, é possível resolver pequenas tarefas do dia a dia de forma prática, econômica e criativa
O papel alumínio é um daqueles itens que quase todo mundo tem em casa, mas pouca gente imagina o quanto ele pode ser útil além da cozinha.
Com um simples pedaço desse material, é possível resolver pequenas tarefas do dia a dia de forma prática, econômica e criativa.
Seja para facilitar a limpeza, melhorar o sinal da internet ou até recuperar objetos cortantes, o papel alumínio pode se tornar um verdadeiro aliado doméstico.
Confira quatro utilidades surpreendentes que uma simples bola desse material possui e que muitas pessoas ainda desconhecem.
4 utilidades que uma bola de papel alumínio possui e muitos não sabem
1. Aumentar a potência do roteador
Se o Wi-Fi anda fraco em alguns cômodos da casa, o papel alumínio pode ajudar.
Basta moldar uma pequena placa ou curvar uma folha em formato de meia-lua e colocá-la atrás das antenas do roteador.
O alumínio reflete as ondas de sinal, direcionando-as para onde você mais precisa.
É um truque simples, mas que realmente faz diferença na força da conexão.
2. Amolar a lâmina do liquidificador
Com o tempo, as lâminas do liquidificador perdem o corte e o desempenho cai. Nesse caso, o papel alumínio também pode ajudar.
Faça pequenas bolinhas de alumínio, coloque-as dentro do copo do liquidificador com um pouco de água e ligue o aparelho por alguns segundos.
O atrito das bolinhas ajuda a amolar as lâminas, deixando o equipamento mais eficiente sem precisar desmontá-lo.
3. Amolar tesoura
Outro uso prático do papel alumínio é recuperar o corte da tesoura.
Dobre uma folha de alumínio várias vezes até formar uma pequena camada espessa.
Depois, corte essa folha repetidamente com a tesoura.
O atrito com o alumínio ajuda a afiar as lâminas, devolvendo a precisão do corte em poucos minutos.
4. Remover eletricidade estática das roupas
Se as roupas saem da secadora grudando umas nas outras, o papel alumínio pode resolver isso de forma instantânea.
Basta fazer uma bola média e colocá-la dentro da secadora junto com as peças.
O alumínio neutraliza a eletricidade estática, deixando as roupas mais soltas e macias.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!