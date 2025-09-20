O lado correto de usar papel alumínio, segundo as fabricantes

Embora muita gente não saiba, item tem um lado certo para cada tipo de uso na cozinha

Pedro Ribeiro - 20 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Na correria do dia a dia, é comum usar o papel alumínio sem se preocupar com detalhes.

Mas, segundo as fabricantes, a escolha do lado pode fazer diferença no resultado final, especialmente no preparo e na conservação dos alimentos.

O lado correto de usar papel alumínio, segundo as fabricantes

O papel alumínio é produzido com um lado brilhante e outro fosco.

Essa diferença não é estética: ela acontece por causa do processo de fabricação, quando duas folhas passam juntas pelas roldanas e apenas uma fica em contato direto com o polimento final.

De acordo com as fabricantes, a regra prática é simples:

Lado brilhante para dentro → indicado quando o objetivo é reter calor, como no preparo de carnes, assados e alimentos que precisam ficar bem cozidos.

Lado fosco para dentro → usado quando a intenção é manter a temperatura baixa, ajudando a conservar alimentos já prontos ou resfriados.

Assim, a escolha correta potencializa o uso do produto, evitando desperdício de energia e garantindo melhor conservação.

Um detalhe que gera dúvidas

Apesar da recomendação, especialistas lembram que na prática a diferença é pequena no uso doméstico.

Ou seja, se você sempre usou sem pensar nisso, provavelmente não teve grandes prejuízos.

Ainda assim, seguir a orientação dos fabricantes pode ajudar a aproveitar o máximo do produto — e até evitar erros em preparos mais delicados.