Apostador de Anápolis leva bolada ao cravar as 15 dezenas na Lotofácil

Próximo sorteio será realizado neste sábado (25) e contará com o valor de R$ 1,8 milhão

Paulo Roberto Belém - 25 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de cartela da Lotofácil. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Um apostador de Anápolis entrou no final de semana com muito dinheiro no bolso porque cravou as 15 dezenas da Lotofácil, após concurso que foi sorteado nesta sexta-feira (24) pela Loterias Caixa.

Ele vai dividir o prêmio com outros nove acertadores da modalidade lotérica, de cerca de R$ 1,8 milhão.

Assim, ele vai poder sacar um bom dinheiro, de exatos R$ 202.302,67, tendo feito uma única aposta na Lotérica Lealdade, localizada no Centro.

Os números sorteados da Lotofácil 3521, da qual o apostador de Anápolis foi ganhador, foram: 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23.

Novo sorteio

A Lotofácil terá uma nova realização neste sábado (25) com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. No entanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o número de acertadores, assim como aconteceu neste concurso.

Com sorteios realizados regularmente de segunda a sábado, sempre às 20h. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. As premiações são para quem marca a partir de 11 pontos.

