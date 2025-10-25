Motorista de aplicativo é agredido durante assalto em Senador Canedo; vídeo registra ataque

Imagens feitas pela câmera de monitoramento da vítima mostram ação violenta de suspeito

Augusto Araújo - 25 de outubro de 2025

Vídeo mostra motorista de aplicativo lutando contra assaltante. (Foto: Reprodução)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motorista de aplicativo foi vítima de roubo e agressão na madrugada deste sábado (25) em Senador Canedo.

A vítima, de 41 anos, afirmou que foi contratada por uma mulher por um aplicativo de mobilidade. Porém, ao embarcar, outros três homens estavam no local de partida.

Durante o trajeto, um dos ocupantes anunciou o assalto e houve luta corporal dentro do veículo.

Imagens do sistema de monitoramento do carro mostram que o autor principal agrediu fisicamente o motorista, chegando a mordê-lo e arrancar um pedaço da boca do lado direito.

Além disso, o agressor ainda teria proferido ameaças, dizendo que iria matar a vítima.

Durante a confusão, o suspeito puxou o freio de mão do carro, para que dois comparsas saíssem do veículo na sequência.

O autor chegou a tentar roubar o telefone do motorista e, ao perceber que não conseguiria concluir o roubo do veículo, abandonou o carro e fugiu a pé, levando a chave do automóvel.

O caso foi registrado em uma delegacia de Senador Canedo e diligências estão em andamento para identificar e localizar os autores.

TRUCULÊNCIA 🚔 Motorista de aplicativo é agredido durante assalto em Senador Canedo; vídeo registra ataque Leia: pic.twitter.com/Q2sZzaQFDw — Portal 6 (@portal6noticias) October 25, 2025

